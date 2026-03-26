Fuendetodos revive el universo de Goya este fin de semana

Fuendetodos volverá a mirar este fin de semana a su pasado para reivindicar, una vez más, a su figura más universal. La localidad zaragozana celebrará los días 27 y 28 de marzo la duodécima edición de su Fiesta Goyesca, una cita ya consolidada en el calendario cultural del municipio y del entorno, que transforma el pueblo en un gran escenario al aire libre para rendir homenaje al nacimiento, la vida y la obra de Francisco de Goya.

La propuesta, organizada por el Ayuntamiento de Fuendetodos con la colaboración de la Asociación Goyescos de Fuendetodos, volverá a combinar recreación histórica, participación vecinal, música, teatro y arte en vivo. No se trata solo de una fiesta, sino de un proyecto colectivo que implica a consistorio y vecinos para recordar al mundo que un 30 de marzo de 1746 nació Francisco de Goya en Fuendetodos y que sirve también para seguir dando visibilidad a su legado.

El plato fuerte llegará el sábado 28, en una jornada repleta de actos desde primera hora de la mañana. Uno de los momentos más simbólicos será el nombramiento de los Majos de Fuendetodos 2026, en la pradera de San Isidro. Este año ese honor recaerá en los cantadores de jota Nacho del Río y Beatriz Bernad, dos nombres de peso dentro de la cultura aragonesa, cuya presencia refuerza el carácter identitario de una celebración que mezcla tradición popular y homenaje artístico.

Cultura en escena: artistas, patrimonio y espíritu goyesco. / AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS

Recreación con Oregón TV

Pero si hay una escena llamada a concentrar buena parte de la expectación, esa será la representación del nacimiento de Goya, que tendrá lugar sobre las once de la mañana en la casa natal del artista. La escenificación, titulada El aire, el oro y la rasmia, estará interpretada por actores de Oregón TV y contará con Augusto González Emperador en el papel de Francisco de Goya. La recreación se presenta como un sainete teatral de costumbres aragonesas ambientado en el Fuendetodos de 1746, con personajes como Pascuala, la vecina cotilla; don Prudencio, el cura sabio; Miguel Lucientes, el tío protector; y Francisca Lucientes, la tía profética.

La jornada continuará con el bautizo del niño Francisco en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, otro de los escenarios con mayor carga histórica. Allí se revive el momento en el que Goya fue bautizado en la misma pila bautismal original, un detalle que aporta autenticidad a la cita.

Nacho del Río y Beatriz Bernad, ‘Majos 2026’. / AYUNTAMIENTO DE FUENDETODOS

Cuadros que cobran vida

Ya a mediodía llegará otro de los grandes atractivos del programa: los cuadros que cobran vida. A partir de las 13.00 horas, la Asociación Cultural Goyescos de Fuendetodos pondrá en escena en la iglesia hundida y en la plaza de España varias recreaciones de algunas de las obras más conocidas del pintor. Este año se representarán los grabados El sueño de la razón produce monstruos y Hasta su abuelo, además del célebre El 3 de mayo en Madrid, también conocido como Los fusilamientos. Una forma singular y única de acercar la obra de Goya al público de una forma directa, comprensible y emocionante gracias a una puesta en escena que busca ser lo más fiel posible.

Además, la programación se completa con música, baile goyesco participativo, migas populares, actividades familiares, exhibición de aves rapaces y un concierto gratuito que cerrará la jornada del 28 de marzo a cargo de La Otra Oreja, tributo a La Oreja de Van Gogh.

Tras doce ediciones, la Fiesta Goyesca se ha convertido para Fuendetodos en mucho más que una cita festiva. Este fin de semana, este pueblo del Campo de Belchite volverá a vestirse de época para recordar a todo el mundo que allí nació una de las grandes figuras del arte, Francisco de Goya y Lucientes.