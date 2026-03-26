Universidad San Jorge y empresa: la alianza que impulsa el empleo de sus egresados

La Universidad San Jorge refuerza su apuesta por una formación conectada con el mundo empresarial para preparar a sus estudiantes ante un mercado laboral cada vez más exigente, global y en constante transformación. Más allá de la formación académica, la institución impulsa el desarrollo de competencias transversales —como el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo o el pensamiento crítico— que permiten a los jóvenes diferenciarse y convertirse en profesionales altamente cualificados y comprometidos con la sociedad.

Este enfoque se traduce en resultados tangibles como la elevada inserción laboral de sus alumni. Según la encuesta anual de la Unidad de Orientación Profesional y Empleo de la Universidad San Jorge, el 85 % de los egresados de la promoción 2024 encontró trabajo en los tres primeros meses tras finalizar sus estudios, mientras que el 90 % desempeña funciones de nivel universitario y directamente vinculadas con la titulación cursada.

La mayor parte de los titulados desarrolla su carrera profesional en Aragón (78%), y un 60 % comenzó a trabajar ya durante su etapa universitaria, compaginando su actividad académica con experiencias profesionales que les permitieron adquirir habilidades prácticas desde el inicio de su trayectoria. Además, el nivel de satisfacción de los antiguos alumnos con su paso por la institución es muy elevado: el 96 % recomienda la Universidad San Jorge.

Entrevistas a las empresas participantes en el encuentro USJ Connecta. / USJ

USJ y empresa: una relación directa para mejorar la inserción laboral

La universidad se sitúa también a la vanguardia en materia de empleabilidad gracias a iniciativas que conectan de forma directa a estudiantes y organizaciones. Una de las más destacadas es el encuentro con empresas USJ Connecta, que ya ha celebrado 14 ediciones con el objetivo de acercar a los alumnos al tejido empresarial que desarrolla su actividad en Aragón y generar sinergias en ámbitos como el empleo, la formación o la investigación.

Durante el evento se celebran mesas redondas, charlas y actividades en las que participan empresas y entidades de sectores tan diversos como la comunicación, la arquitectura, la tecnología, la empresa, el derecho o la salud. Estas jornadas permiten a los estudiantes conocer de primera mano las demandas del mercado laboral y establecer contactos con profesionales en activo.

Mentoría y competencias clave para preparar a los profesionales del futuro

Junto a estos encuentros, la Universidad San Jorge impulsa programas orientados al desarrollo de habilidades profesionales, como el Programa en Competencias Clave para egresados o USJ Connecta Talento, dirigido a estudiantes de segundo curso que participan junto a profesionales de empresas e instituciones que actúan como mentores.

A lo largo de este curso, participan 125 alumnos de distintos grados y 80 mentores, que les acompañan en un proceso que combina encuentros individuales, actividades formativas y asesoramiento profesional. El objetivo es facilitar su inserción laboral y reforzar el vínculo entre la universidad y el entorno socioeconómico, aportando valor añadido en I+D+i, productividad y competitividad.

El programa de mentoría de la USJ combina encuentros individuales, actividades formativas y asesoramiento profesional. / USJ

El valor del acompañamiento en la etapa universitaria

Sara Calavia, estudiante de quinto curso del doble grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, participa en el programa desde el curso 2022-2023 y destaca el papel de su mentora, Mariola Conde, gerente de DIRCOM Aragón.

“Le consultaba cómo elegir optativas, qué prácticas realizar o cómo entender el funcionamiento del sector al que quiero dedicarme. Tener a alguien que ya trabaja en ese ámbito te ayuda a comprender qué opciones tienes y qué perspectivas ofrece”, explica.

Por su parte, Conde subraya que el aprendizaje es bidireccional: “Me ha sorprendido la capacidad de organización de Sara y las habilidades tan buenas que tienen las nuevas generaciones. Este programa me ha permitido ganar confianza, detenerme a reflexionar y volver a conectar con mis inicios profesionales; ha sido muy valioso”.

Una experiencia similar comparte Noa Manero, estudiante de cuarto curso del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, quien destaca el aprendizaje práctico adquirido junto a su mentor Luis Lahuerta, gerente y educador físico en GRADITIM Ejercicio y Salud.

“Gracias a Luis he aprendido desde dentro cómo se comunica con los clientes y con los trabajadores. Realicé prácticas en su centro y entendí la importancia de escuchar, ser proactivo y proponer ideas y proyectos”.

La estudiante señala, además, que el programa le ha permitido interiorizar valores como la pasión por el trabajo, la constancia, la humildad y la empatía, aspectos cada vez más valorados por las empresas.

Su mentor coincide en que el impacto del programa va más allá del ámbito académico: “A veces, si se mantiene el contacto, lo que queda es una amistad”.

La USJ cuenta con una sólida red de colaboración con el tejido empresarial aragonés. / USJ

Un acompañamiento que marca la etapa universitaria

Entre los testimonios de los estudiantes, el concepto de acompañamiento se repite como una de las claves de estas iniciativas.

“Es crecimiento y acompañamiento porque te marca durante tu etapa universitaria y te enseña que puedes cambiar, equivocarte y aprender en el camino”, concluye Sara Calavia.

Con programas de mentoría, encuentros con empresas y una sólida red de colaboración con el tejido empresarial, la Universidad San Jorge consolida así un modelo educativo que conecta la formación universitaria con la realidad profesional, preparando a los estudiantes no solo para encontrar empleo, sino para convertirse en profesionales capaces de liderar los retos del futuro.