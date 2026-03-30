Una fortaleza histórica en pleno Pirineo oscense

Con la llegada de la Semana Santa, muchos se preguntan cuál es el mejor plan para pasar estas vacaciones con familiares y amigos. Para estos días, con las pistas del Pirineo todavía abiertas, la montaña se convierte en una opción para los amantes del esquí que apuran las últimas semanas de la temporada. A apenas unos kilómetros de las estaciones de Astún-Candanchú y Formigal-Panticosa, Jaca se convierte en uno de los destinos más visitados durante estas fechas debido a su oferta única que combina patrimonio histórico y cultural con naturaleza.

Uno de los principales atractivos de este municipio del Pirineo oscense es la Ciudadela de Jaca. Esta fortaleza militar del siglo XVI es una de las mejor conservadas de toda Europa. Este lugar, emblemático para todos los jaqueses, ofrece visitas guiadas para todos los públicos.

Como una forma de dar a conocer su historia, la Ciudadela de Jaca ha diseñado una ruta auto guiada pensada para que los niños y sus familias puedan explorar los entornos turísticos y culturales de una forma didáctica y entretenida. Estas «pequevisitas» se plantean como un reto mediante el cual, a través de distintas preguntas y pistas, los más pequeños conocen los secretos y curiosidades que esconden la Ciudadela de Jaca y el Museo de Miniaturas Militares.

Por otro lado, también se ofrece la oportunidad de mirar hacia el pasado y retroceder hasta finales del siglo XIV, cuando Felipe II ordenó su construcción, para escuchar la historia a través de la voz de sus protagonistas con la visita teatralizada La Memoria de la Piedra. Una actividad divertida y original que permite recorrer los espacios más significativos de la Ciudadela de Jaca poniéndole voz a la historia.

Una visita teatralizada traslada a los visitantea a los origenes de esta fortaleza. / CIUDADELA DE JACA

El Museo de Miniaturas, una joya en la Ciudadela

Pero, sin duda alguna, uno de los enclaves más interesantes dentro de esta fortaleza y una visita imprescindible para todos los amantes de la historia, es el Museo de Miniaturas Militares, una muestra que recorre la historia armamentística a través de pequeñas representaciones artesanales. A finales del año pasado, recibió el prestigioso reconocimiento de la revista National Geographic como Mejor Museo de Cultura Popular de España, dentro de los Premios +Historia. Un logro que pone en valor el trabajo que se viene realizando desde su origen en los años 60.