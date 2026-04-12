CPIFP Corona de Aragón, el acelerador tecnológico hacia la excelencia

La Formación Profesional se ha convertido en una de las opciones preferidas por los estudiantes gracias, en parte, a su elevada tasa de empleabilidad. Solo en este último curso, 28.347 alumnos en Aragón se han decantado por estudiar FP, de los cuales unos 1.500 escogieron el CPIFP Corona de Aragón. Un centro de referencia nacional ubicado en el centro de Zaragoza, que cuenta con una sólida trayectoria en innovación educativa y con la distinción como Centro de Excelencia en la familia profesional de Química.

Además, el CPIFP Corona de Aragón mantiene unas “buenas relaciones con el entorno productivo que se traducen en unos 80 contratos o becas de FP dual intensiva por curso”, según explica su directora, Inmaculada Zamorano, que también destaca los índices de empleabilidad del centro que están en torno al 74% para la formación profesional general mientras que para la intensiva el porcentaje alcanza el 95%.

La participación del CPIFP Corona de Aragón en proyectos autonómicos, nacionales e internacionales ha contribuido a la designación de Centro de Excelencia. En este marco se han desarrollado proyectos tan diversos como una plataforma RV/RA y la generación de hidrógeno verde, que lo han consolidado como un centro activo, innovador y con marcado carácter internacional, añade Zamorano.

Pero el modelo educativo que ha llevado al CPIFP Corona de Aragón a ser referente en Química, basado en la innovación y la profesionalidad, no se queda solo en esta especialidad sino que se traslada a todas las familias profesionales que imparte y que son:

Administración y Gestión

Edificación y Obra Civil

Electricidad y Electrónica

Fabricación Mecánica

Instalación y Mantenimiento

Para dar a conocer toda esta oferta formativa a los nuevos estudiantes y familias, el CPIFP Corona de Aragón se dispone a celebrar del 13 al 17 de abril la “Semana de la FP”.

"Semana de la FP" del CPIFP Corona de Aragón

El CPIFP Corona de Aragón celebra la “Semana de la FP” del 13 al 17 de abril, unos días en los que abre sus puertas a jóvenes y familias para que vean de primera mano las instalaciones y equipamientos del centro.

Estas visitas van dirigidas a estudiantes de diferentes centros educativos y familias. Del 14 al 17 de abril en horario de mañanas, de 9.00 a 10.30 horas y de 11.30 a 13.00 horas, los IES podrán recorrer las instalaciones y conocer la oferta formativa.

Si tras estas visitas, algún estudiante está más interesado en conocer la oferta en un ámbito concreto, el CPIFP Corona de Aragón organiza también visitas con las familias del 13 al 17 de abril de 17.00 a 19.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas. Cada día está dedicado a una especialidad:

El lunes 13, Electricidad

El martes 14, Administración y Gestión

El miércoles 15, edificación y obra civil

El jueves 16, Química

El viernes 17, Fabricación mecánica y Mantenimiento

Además, los días 13 y 15 se celebrarán unas jornadas de orientación profesional, empleo y emprendimiento con la participación de entidades como FEUZ, Fundación Sesé, CEEI, Eures o Fundae, entre otras.

El CPIFP Corona de Aragón, Centro de Excelencia en Química

Si hay un ámbito en el que destaca el CPIFP Corona de Aragón es por su formación en química, donde ostenta el reconocimiento como Centro de Excelencia, siendo uno de los siete en todo el país. La oferta formativa de la familia química engloba:

Grado medio de Operaciones de Laboratorio

Grado superior de Química Industrial

Grado superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad (presencial y semipresencial)

Grado superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines.

Tal y como expone Inmaculada Zamorano, “ser Centro de Excelencia ha promovido la colaboración intensa con la red estatal de centros de excelencia en química y con el tejido industrial de la zona, tanto a nivel de revisión curricular como de formación del profesorado a nivel nacional”. Una colaboración que representa “una oportunidad para establecer alianzas de colaboración con empresas, entidades, universidad y clústeres de empresas”, añade.

Pero ese reconocimiento a nivel nacional también “ha permitido una adaptación tecnológica a nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, la adecuación de espacios e instalaciones, la adquisición de equipos de última generación, un impulso a la digitalización de procesos químicos, y, en definitiva, una variedad de procesos que repercuten en la mejora de la calidad educativa”, subraya la directora del centro.

Nuevos equipos e infraestructuras en el CPIFP Corona de Aragón

Desde su designación como Centro de Excelencia, el CPIFP Corona de Aragón ha desarrollado la nueva infraestructura de telecomunicaciones del centro, que permite la conexión segura de equipos y constituye la base de la innovación y la digitalización de procesos.

También ha adquirido equipos para los laboratorios, entre los que destacan un equipo de absorción atómica, un simulador de columnas de intercambio iónico, un espectrofluorímetro, y un analizador de carbono orgánico total.

Todo esto se suma a la adecuación de espacios con nuevos cerramientos, instalación de equipos de aire acondicionado, nuevo mobiliario e iluminación adaptado.

Proyectos de innovación en el CPIFP Corona de Aragón: plataforma RV/RA y generación de hidrógeno verde

Uno de los proyectos de innovación en colaboración con toda la red estatal de Centros de Excelencia es el desarrollo de una plataforma RV/RA (Realidad Virtual-Realidad Aumentada) aplicada al sector químico. La RV/RA proporciona herramientas para visualizar y comprender conceptos complejos y facilita el aprendizaje y la comunicación de ideas. También permite a los estudiantes practicar y aprender sin los riesgos asociados a las manipulaciones reales, lo que es especialmente útil en caso de experimentos peligrosos o costosos.

Alumnado del Laboratorio de Análisis y Control de Calidad, en el aula de Realidad Virtual, realiza prácticas utilizando una plataforma de Realidad Virtual. / CPIFP CORONA DE ARAGÓN

Por otro lado, destaca también el proyecto de innovación llevado a cabo en colaboración con dos centros de la red estatal de Centros de Excelencia: la Generación de Hidrógeno Verde. El hidrógeno verde es un vector energético fundamental en el proceso de descarbonización global y su integración en las enseñanzas de Formación Profesional se convierte en una necesidad. El proyecto aborda todas las fases que se suceden en la producción de hidrógeno verde.

El propio centro cuenta con una instalación de hidrógeno, ubicada en la cubierta del edificio, que alimenta una caldera de hidrógeno que proporciona calor a un aula-taller, siendo todo el sistema monitorizado y controlado desde dicha aula. Varias familias profesionales se beneficiarán de esta instalación, especialmente la de Fabricación Mecánica y de Electricidad y Electrónica.

Primera fase de la instalación de Hidrógeno. / CPIFP CORONA DE ARAGÓN

Dentro del proyecto de hidrógeno verde, con objeto de decidir posibles tratamientos para el agua para acondicionarla a las exigencias del agua a la entrada del electrolizador, el CPIFP Corona de Aragón firmó un acuerdo con los socios del proyecto H2ORA, Adiego Hermanos SA, Vanguardland - Consultoria Energética Lda, Isfoc (Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración), Solartys (clúster de la energía solar) y Zinnae (clúster del uso eficiente del agua), consciente de que la formación del alumnado de la Familia de Química en la gestión de datos de muestras es algo muy demandado por las empresas.

El CPIFP Corona de Aragón y la formación permanente del profesorado

Otro aspecto destacado y que sitúa al CPIFP Corona de Aragón como centro de referencia es la formación continua del profesorado. El curso pasado el centro organizó un curso sobre transición energética, sostenibilidad, seguridad y evolución del sector químico impartido con la colaboración de empresas líderes como Arpa Equipos Móviles de Campaña, Industrias Químicas del Ebro, Inycom, la Unidad de Bomberos de Zaragoza, y la Universidad de Zaragoza. Este año, del 16 al 20 de marzo, se realizó otra formación sobre química sostenible, economía circular e innovación en materiales, en la que participaron AITIIP, Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra, Saica, Urbaser, IQE, Nurel, Sphere, Circular Biocarbon, Pinaform, Libersyd, y Mendo&Callao Legal.

También se han desarrollado dos jornadas de difusión de metodologías innovadoras, como la realizada en colaboración con la Universidad y el Gobierno de Aragón bajo el titulo La IA como motor de transformación educativo y empresarial, retransmitidas en streaming a toda la comunidad educativa.

Ponencia, impartida por el Catedrático de Derecho José Luis Bermejo Latre, titulada Retos de la IA en educación: ética y regulación, durante la Jornada IA y metodologías innovadoras disruptivas en CIFICE. / CPIFP CORONA DE ARAGÓN

las ponencias del vicerector de Estrategia Digital e IA y de una representante del Instituto Aragonés de Fomento estuvieron complementadas por una mesa redonda con representación de CEOE, profesorado universitario, profesorado del CIFPA y una alumna de grado superior de Proyectos de Edificación. Destaca la implicación del alumnado del CPIFP Corona de Aragón en la organización de estas jornadas, especialmente del ciclo de grado superior de Asistencia a la Dirección, un beneficio también para el alumnado de otras familias profesionales.

Y es que, “la designación del CPIFP Corona de Aragón como Centro de Excelencia ha supuesto una adecuación de equipamientos, tecnológica y metodológica en un escaso margen de tiempo difícil de imaginar anteriormente”, subraya Zamorano. Una actuación financiada por los Fondos Next-Generation (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) pero que “no habría sido posible sin el compromiso y motivación por parte del profesorado que ha dedicado esfuerzo y entusiasmo para que este proyecto se desarrolle con éxito”, concluye la directora del centro.