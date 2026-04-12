Las pruebas de diagnostico por imagen son vitales para el descubrimiento precoz de enfermedades como el alzhéimero la epilepsia

Raquel Gastón, socia fundadora de Gamma Scan reflexiona sobre un sector en auge y la innovación en la medicina nuclear.

PREGUNTA: Gamma Scan cuenta con tres décadas de experiencia en medicina nuclear. En un sector cada vez más especializado, ¿qué diría que distingue al centro dentro de Aragón?

RESPUESTA: Sin duda, nuestro compromiso principal es poner a las personas en el centro de atención. Para ello es fundamental la profesionalidad, la innovación tecnológica, la seguridad y la formación continua.

PREGUNTA: ¿Qué hitos destacaría a lo largo de estos 30 años?

RESPUESTA: Hace 30 años el emprendimiento no estaba tan valorado como ahora, la Dra. García Miralles y yo éramos dos jóvenes que acabábamos de terminar nuestra formación especializada y nuestra ilusión y gran motivación fueron las que nos impulsaron en los primeros momentos.

A lo largo de los años hemos ido creciendo profesionalmente, la experiencia y la innovación nos han ido ayudando en este camino en el que ha habido muchas dificultades personales y laborales, pero también grandes logros, destacando la instalación de la tecnología PET TAC, que ha favorecido mucho nuestro crecimiento.

PREGUNTA: En estos años, ¿cómo ha evolucionado la clínica tanto en tecnología como en modelo asistencial?

RESPUESTA: La tecnología de la comunicación y la digitalización ha cambiado mucho en todos los ámbitos, también en nuestra especialidad. Esto ha favorecido la comunicación a través de plataformas de integración que permiten el envío y disponibilidad de imágenes e informes de forma inmediata.

Los equipos de diagnóstico por imagen, los fármacos que utilizamos y los nuevos sistemas de procesado han hecho que la especialidad evolucione mucho y crezca exponencialmente.

Hoy en día la medicina nuclear es fundamental en muchas especialidades como la oncología o la neurología, entre otras. Lo que no ha variado es nuestra relación con los pacientes, siempre desde la cercanía y empatía.

El centro de medicina nuclear Gamma Scan pone el foco en su unidad PET-TAC. / Gamma Scan

PREGUNTA: Más allá de los equipos, ¿qué peso tienen factores como la experiencia del personal, la coordinación interna o la atención al paciente en el día a día?

REPUESTA: La atención a las personas es básica para nosotros, es nuestra prioridad, ha sido así desde el inicio, guiándonos a lo largo de los años. El equipo profesional es fundamental en nuestra actividad, la experiencia, formación continua y estabilidad, ha permitido nuestro crecimiento como empresa y como profesionales, sin trabajo en equipo es imposible consolidarse como referente.

P: Para quien no esté familiarizado con la medicina nuclear, ¿qué servicios ofrece actualmente Gamma Scan?

R: Nuestra principal ocupación es el diagnóstico por imagen. Realizamos gammagrafías, SPECT TAC, PET TAC y detección de ganglio centinela. Las pruebas que realizamos se utilizan mucho en oncología, neurología, reumatología, urología etc.

P: En su cartera figuran pruebas como las gammagrafías, el SPECT-TAC y el PET-TAC. ¿Qué aporta cada una y en qué casos suelen estar más indicadas?

R: Como característica principal diré que no solo valoran el aspecto morfológico de las lesiones, sino que están basadas en la funcionalidad, permitiendo detectar alteraciones muy precozmente. Además, sirven para valorar la evolución y respuesta al tratamiento de las lesiones.

La gammacámara es el equipo fundamental en medicina nuclear / Gamma Scan

P: Una de las ideas que más se repite al hablar de medicina nuclear es la del diagnóstico precoz. ¿Por qué estas pruebas son especialmente útiles para detectar enfermedades en fases tempranas?

R: Las pruebas de medicina nuclear permiten evaluar función y metabolismo, no sólo anatomía. Esto es clave muchas enfermedades que comienzan por alteraciones bioquímicas o moleculares antes de que existan cambios estructurales visibles en otras técnicas. Por ejemplo podemos detectar aumento del metabolismo tumoral, alteraciones de perfusión o disfunción neuronal precoz.

P: En el ámbito neurológico, ¿qué papel pueden desempeñar en patologías como el alzhéimer, el párkinson o la epilepsia?

R: Tienen un papel muy consolidado, tanto en diagnóstico de precisión como en estratificación del paciente. En la enfermedad de alzhéimer el PET FDG o el PET amiloide detectan hipometabolismo cortical o depósitos patológicos muy precozmente. Recientemente, hemos incorporado un sistema innovador de cuantificación centiloide muy avanzado que permite seleccionar pacientes candidatos a tratamientos de alzhéimer en fases iniciales.

En la enfermedad de párkinson permite diferenciar un temblor esencial, o síntomas producidos por fármacos de verdaderos parkinsonismos, estableciendo una adecuada estrategia terapéutica.

En la epilepsia, el PET cerebral identifica focos hipometabólicos entre crisis, siendo clave en la planificación quirúrgica de la epilepsia.

P: Y en oncología, ¿qué ventajas ofrecen a la hora de localizar un tumor, estudiar su extensión o valorar la respuesta al tratamiento?

R: Identifica lesiones pequeñas o en localizaciones complejas. En estadificación permite estudiar la extensión real de la enfermedad en todo el cuerpo en una sola exploración. Como respuesta al tratamiento, detecta cambios metabólicos antes de que haya una reducción del tamaño tumoral, lo que permite ajustar terapias de forma precoz. Esto implica una medicina más personalizada y tomar decisiones terapéuticas más precisas.

P: Gamma Scan pone el foco en su unidad PET-TAC. ¿Qué convierte a esta tecnología en una herramienta tan relevante dentro del diagnóstico por imagen?

R: El hecho de unir funcionalidad y metabolismo en el PET y anatomía en el TAC permite correlacionar donde ocurre la alteración metabólica, sus principales ventajas, alta sensibilidad y especifidad, evaluación de cuerpo completo, detección precoz y monitorización terapéutica.

P: La tecnología es fundamental, pero por sí sola no basta. ¿Qué importancia tiene contar con profesionales con experiencia tanto en la realización de las pruebas como en la interpretación posterior de los resultados?

R: La tecnología es imprescindible, pero el factor diferencial es el equipo. Desde que el paciente llega al centro hasta que sale pasa por diferentes profesionales fundamentales para garantizar la seguridad, calidad y correcta interpretación de las imágenes. La experiencia del equipo es crítica para garantizar la fiabilidad clínica y la experiencia del paciente.

P: ¿Hasta qué punto la precisión diagnóstica depende de esa combinación entre equipamiento avanzado, protocolo clínico y criterio médico?

R: La precisión depende de tres pilares fundamentales: tecnología avanzada (equipos de alta resolución, PET TAC, SPECT TAC); protocolos clínicos estandarizados y criterio médico especializado y experimentado.

La excelencia diagnóstica es el resultado de la integración de estos tres elementos.

P: El centro cuenta con la certificación de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear y está reconocido como Centro de Excelencia en PET-TAC. ¿Qué suponen en la práctica estas acreditaciones para el paciente?

R: Suponen el cumplimiento de los estándares europeos de calidad, el uso de protocolos validados internacionalmente y las auditorías externas periódicas significan mayor seguridad, diagnósticos más fiables y acceso a prácticas clínicas de primer nivel para el paciente.

P: Uno de los mensajes clave de Gamma Scan es la rapidez en la realización de las pruebas y en la emisión de informes. ¿Por qué el tiempo es tan decisivo en procesos tumorales o neurológicos?

R: En medicina el tiempo es un factor pronóstico clave. Un diagnóstico precoz significa tratamientos más eficaces, menor progresión de la enfermedad y reducción de la incertidumbre para el paciente.

La rapidez en pruebas e informes tiene un impacto directo en la evolución clínica.

P: La formación para ofrecer este tipo de servicios es vital, ¿cuentan con algún tipo de colaboración con centros educativos?

R: Colaboramos con centros de formación en Técnicos para el Diagnóstico por Imagen, transfiriendo conocimiento clínico y tecnológico.

P: ¿Participan en ensayos clínicos como forma de apostar por la innovación y la investigación?

R: Actualmente, participamos en varios ensayos clínicos relacionados con nuevos fármacos para el tratamiento de la enfermedad de alzhéimer, posicionándonos como actor activo en la investigación no sólo con un papel asistencial.