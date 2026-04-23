Morillo de Tou: 40 años como centro vacacional

Morillo de Tou es hoy un pueblo recuperado y transformado en centro vacacional en el municipio de Aínsa-Sobrarbe, un enclave privilegiado a las puertas de los valles del Parque Nacional de Ordesa. Actualmente supera las 40.000 pernoctaciones anuales en sus distintas modalidades de alojamiento.

Sin embargo, su origen se remonta a la época medieval. Morillo era un pequeño pueblo del Sobrarbe que se vio afectado por la construcción del embalse de Mediano. Sus tierras fueron expropiadas y el pueblo quedó completamente deshabitado en los años sesenta. Dos décadas más tarde, surgió en el sindicato CCOO Aragón una iniciativa para recuperar el pueblo, destinándolo al turismo social, la formación y el impulso del empleo en una zona muy castigada por la despoblación rural, la comarca de Sobrarbe. La cesión inicial de los terrenos se firmó con la Confederación Hidrográfica del Ebro el 23 de abril de 1986.

Para conmemorar este 40º aniversario, se celebró ayer en Morillo una jornada de fraternidad, en la que participaron el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; y el secretario de CCOO Aragón, Manuel Pina, quienes destacaron el valor del proyecto como ejemplo de recuperación del territorio, generación de empleo y dinamización rural.

Numerosas personas se acercaron ayer a Morillo de Tou. / MORILLO DE TOU

Comienzos y consolidación

Los inicios no fueron nada sencillos; se comenzó desbrozando las calles y retirando piedras de las casas que, tras años de abandono, estaban casi completamente derruidas. En esta primera etapa de la recuperación, no fueron pocas las personas del sindicato que colaboraron voluntariamente, acudiendo al pueblo los fines de semana o en su tiempo libre.

Enseguida se recuperaron las casas imprescindibles para cubrir las necesidades básicas de alojamiento y manutención, y el proyecto empresarial comenzó a funcionar para garantizar su proyección futura. Poco a poco se fueron habilitando nuevos espacios e instalaciones para ofrecer los servicios típicos de un camping, pero también una oferta turística singular, basada en la recuperación de las antiguas casas del pueblo.

Con los años se fue consolidando el proyecto turístico y formativo, que llegó a ser a comienzos de los 90 la mayor empresa que funcionó en el Sobrarbe por número de personas empleadas. Por un lado, fue un centro donde se formaron distintos profesionales y emprendedores como guías de montaña, carpinteros, albañiles o canteros; por otro, un lugar con gran poder de atracción de visitantes. Toda esta actividad convirtió a Morillo de Tou en un importante foco de reactivación económica en el Sobrarbe.

Morillo de Tou se encuentra en un lugar idílico cerca de los valles del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. / MORILLO DE TOU

Un destino vacacional privilegiado

Actualmente, Morillo de Tou se mantiene como uno de los destinos vacacionales de referencia en la zona, con una ubicación privilegiada para la realización de excursiones por los cercanos valles del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, por el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, incluso en el Parque Natural Posets-Maladeta.

Además de un camping que en verano ofrece servicios e instalaciones orientados al turismo familiar, Morillo es también un lugar único y singular para la celebración de eventos: bodas, encuentros de empresas o asociaciones, retiros, seminarios, cursos formativos o viajes escolares durante todo el año. Dispone de una amplia capacidad de alojamiento en distintas modalidades, de bar-restaurante, carpa para celebraciones y aulas de formación, entre otras instalaciones y servicios.

Un pueblo recuperado como centro vacional. / MORILLO DE TOU

Morillo en el entorno

Desde los inicios de la recuperación del pueblo, uno de los objetivos era el impacto positivo en la reorientación y desarrollo económico de la comarca de Sobrarbe. En este sentido, se colabora en diversas actuaciones con el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y con entidades de la zona. También se da gran importancia a controlar el impacto que la actividad turística produce en el entorno. Gran parte del consumo de calefacción se cubre mediante calderas de biomasa y, recientemente, se ha puesto en marcha una instalación fotovoltaica para autoconsumo, que ha permitido reducir emisiones y la huella de carbono. Estas actuaciones se han visto recompensadas a lo largo del tiempo con algunos importantes reconocimientos: Morillo de Tou recibió en 1988 la Medalla al Mérito Social, en 2003 el Premio Félix de Azara, y más recientemente, en 2022, la Medalla al Mérito Turístico.

Cuatro décadas después, Morillo de Tou mantiene vivo el espíritu colectivo que hizo posible su renacimiento.