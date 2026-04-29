Tumores cerebrales: principales síntomas y cómo abordarlos

Un tumor cerebral es un crecimiento anormal de células en este órgano o cerca de él. Los tumores se clasifican según su origen y comportamiento. Existen los benignos, como los meningiomas; los adenomas hipofisarios y los schwannomas, originados a partir de células que recubren a los nervios. Por otro lado, entre los que no son benignos se encuentran los gliomas. Asimismo, es frecuente la metástasis cerebral, generada por células malignas que llegan por el torrente sanguíneo procedentes de otros tumores del organismo.

Detección temprana y síntomas

Uno de los principales retos de esta enfermedad es su detección precoz. Las crisis epilépticas suelen ser el síntoma más habitual, junto con cefaleas persistentes que no responden a analgésicos, mareos, vómitos o alteraciones neurológicas visuales, auditivas, olfativas o en el habla, entre otras. En algunos casos, pueden iniciarse de forma brusca con una hemorragia cerebral.

En estos tumores no están descritos factores de riesgo, a excepción de algunas mutaciones genéticas. Por ello, al no encontrar causas determinantes definidas, como puede ser el tabaco en el cáncer de pulmón, no existe una prevención clara. No obstante, dado que las metástasis derivadas de otros tumores en el organismo son las más frecuentes, factores como el tabaquismo, el alcohol o una dieta alta en grasas podrían influir.

Diagnóstico y tratamiento quirúrgico

El diagnóstico comienza con una valoración clínica completa, pero la prueba clave es la resonancia magnética con contraste, que permite localizar el tumor y analizar su relación con estructuras cerebrales críticas. “En este sentido, el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza cuenta con tecnología de imagen que mejora la precisión desde las primeras fases, como resonancias magnéticas de alto campo y TAC de alta definición”, señala el doctor Francisco de Asís Lorente, codirector de la Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.

Igualmente, los avances técnicos han contribuido a una mejora sustancial del pronóstico en el tratamiento quirúrgico de los tumores cerebrales. Herramientas como el neuronavegador de última generación permiten guiar al especialista en tiempo real a lo largo de la cirugía. Asimismo, los microscopios y endoscopios de alta definición, con filtros especiales para la visualización de la lesión tumoral, permiten diferenciar el tejido sano del patológico y respetar las estructuras cerebrales, junto con el uso de bisturís ultrasónicos de alta precisión.

Otras técnicas, como el mapeo cortical o estimulación eléctrica, ayudan a preservar las funciones cerebrales durante la intervención y minimizar posibles secuelas. A ello se suman técnicas altamente precisas como la radiocirugía, que posibilitan tratamientos más seguros y con mayor eficacia en algunos tipos de cáncer.

La recuperación tras la cirugía depende de múltiples factores, por ejemplo la localización del tumor, tamaño del mismo, y el estado previo del paciente, aunque en la mayoría de casos es rápida y se procede al alta hospitalaria en unos 4-5 días. “Sin embargo, cuando la localización es sensible, la recuperación es más lenta y, en casos de mala situación clínica previa, puede quedar alguna secuela. Igualmente, si se produce alguna complicación, como un infarto cerebral, también pueden aparecer secuelas”, explica el doctor Severiano Cortés, codirector de la Unidad de Neurocirugía del Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza.

Por estos motivos, el abordaje multidisciplinar, la atención personalizada y la incorporación de tecnología avanzada permiten ofrecer a cada paciente el tratamiento más adecuado en una patología tan compleja como los tumores cerebrales.