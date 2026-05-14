Magallón brinda por sus vinos y aceites en los 10 años de 'Saborea Magallón'

Magallón es Tierra de Vinos y de Aceites, tal y como proclama su eslogan. Viñedos y olivares dibujan desde hace siglos el paisaje de este municipio zaragozano de poco más de 1.000 habitantes y constituyen una parte esencial de su cultura, su economía y su identidad.

Generación tras generación, muchas familias han mantenido viva una tradición ligada al cultivo de la vid y del olivo. Hoy, cuatro bodegas y una sociedad cooperativa integradas en la Denominación de Origen Campo de Borja elaboran vinos de excelente calidad, mientras el municipio es también la sede de la Denominación de Origen Aceite Sierra del Moncayo.

Como homenaje a ese legado y al trabajo diario de bodegas, almazaras y productores locales, el sabor de Magallón volverá a adueñarse de la plaza de España, el próximo sábado 23 de mayo, de 19.00 a 22.00 horas. Concebido en formato de tardeo y pensado para disfrutar de un ambiente distendido y animado, el Ayuntamiento de Magallón organiza este evento que se celebra al aire libre, por lo que el acceso será gratuito.

Saborea Magallón, la feria agroalimentaria que alcanza este año su décima edición, se consolida como el gran escaparate de los productos del municipio. Allí serán protagonistas los vinos nacidos en el Imperio de la Garnacha, intensos, con nítidos aromas frutales, energía y personalidad, así como los aceites de oliva virgen extra, de aromas intensos y marcado equilibrio entre amargor y picor.

Cinco bodegas y Aceite Sierra del Moncayo

La plaza de España será el marco perfecto para poner en valor la excelencia de unos productos vinculados al territorio. Estarán presentes Bodegas Aragonesas, Bodega Picos, Bodegas Ruberte, Pagos del Moncayo, Sociedad Cooperativa Santo Cristo de Magallón y la DO Aceite Sierra del Moncayo, firmas que reflejan la excelencia vitivinícola y oleícola del entorno del Moncayo.

Bodegas y productores Bodegas Aragonesas

Bodega Picos

Bodegas Ruberte

Pagos del Moncayo

Sociedad Cooperativa Santo Cristo de Magallón

DO Aceite Sierra del Moncayo

La cita es hoy un punto de encuentro para vecinos y visitantes, además de ser un revulsivo para la economía local. A lo largo de esta década, Saborea Magallón se ha convertido en una plataforma de promoción para productores y hosteleros de la zona y forma parte del circuito de ferias impulsadas por la Diputación de Zaragoza y Gobierno de Aragón.

"Tras diez ediciones, Saborea Magallón se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario de todos los magalloneros. Lo que comenzó como un evento más íntimo y con menor afluencia, ha evolucionado hasta convertirse en una auténtica fiesta para el municipio", destaca Noelia Navascuez, concejal de Educación, Familia y Bienestar Social de Magallón.

Gastronomía artesanal y producto de cercanía

Además de la exposición y degustación de vinos y aceites, Saborea Magallón apuesta en su oferta gastronómica por una cuidada selección de productores artesanos que deleitarán a los visitantes con degustaciones. Este año se darán cita Jamones Layunta (Calamocha), La Quesería de Biota, La Cofradía de la Tostada de Ajo (Murchante) y Las Delicias de Mi Tierra (embutidos de Castilla y León).

Magallón volverá a ser punto de encuentro de bodegas, productores, hosteleros, artesanos y visitantes. / Ayuntamiento de Magallón

Además, la hostelería local volverá a jugar un papel muy importante en la feria. Los bares Avenida, Chicote, El Mercado y Las Piscinas ofrecerán tapas especiales diseñadas para la ocasión, reforzando la implicación de los hosteleros de Magallón y el carácter participativo del evento.

The Cucumbers, en directo

Saborea Magallón contará también con música en directo a cargo del grupo The Cucumbers, que pondrá ritmo a una velada pensada para disfrutar con los cinco sentidos en un ambiente distentido y festivo. Esta banda de versiones ha tocado en grandes escenarios como el Movistar Arena o salas míticas como la Florida o el Galileo Galilei de Madrid.

Saborea Magallón es mucho más que una feria gastronómica. Se trata de un homenaje al trabajo de viticultores y oleicultores, así como a la tradición agrícola que define la identidad de una localidad y su comarca, el Campo de Borja. Tras diez ediciones, este evento se reafirma como una cita imprescindible en Aragón, actuando como una ventana al exterior que muestra la riqueza gastronómica, cultural y productiva de Magallón.

Cartel de 'Saborea Magallón' 2026. / Ayuntamiento de Magallón

"Es un momento para salir a la calle y disfrutar, junto a vecinos y visitantes de localidades cercanas, de los caldos de nuestra tierra y de una amplia variedad de productos de proximidad, poniendo en valor la riqueza gastronómica de nuestro entorno. Afortunadamente, cada año aumenta la participación, pero lo más importante es que tanto las bodegas como los establecimientos hosteleros de Magallón y el resto de participantes se marchan siempre con un excelente sabor de boca", indica Noelia Navascuez.