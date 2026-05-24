Ralphie Choo, Silvana Estrada y Maria Arnal protagonizan una nueva edición de 'Música al raso' en Zaragoza

Talento emergente y diversidad se fusionan en la sexta edición del ciclo Música al Raso en Zaragoza. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza con el patrocinio de Ambar e Ibercaja, vuelve a apostar por una variada selección de propuestas musicales. Y lo hace en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el escenario Ibercaja de la plaza San Bruno, que acogerá los conciertos del 29 al 31 de mayo, y el Jardín de Invierno, con el escenario Ambar, lugar de referencia que volverá a llenarse de música del 11 al 13 de junio.

Entre los nombres más destacados que se subirán a estos escenarios están: Ralphie Choo, Silvana Estrada, Maria Arnal, Nortec: Bostich & Fussible (full band), Shego, Camellos, Bewis de la Rosa o Cristian de Moret. Además, también habrá espacio para el talento local con los conciertos de Ixeya, L’Asia & Conscious Vibes Band, Aarón Jiménez El Cherry Trío o Lu Demie.

Silvana Estrada, el 29 de mayo en la Plaza San Bruno. / PRESS PHOTO

Raíz y vanguardia en la plaza San Bruno

La programación de este año arrancará en el escenario Ibercaja el 29 de mayo con la actuación de la compositora mexicana Silvana Estrada, una de las voces más destacadas del talento latino actual, cuya propuesta fusiona pop y música de raíz con un marcado discurso feminista.

La jornada se completará con la promoción del talento aragonés con el proyecto acústico rural de indie y folk gestado en Santa Engracia (Zaragoza), Ixeya. El dúo está compuesto por Eli López y Myriam Carbonell y apuesta por una música que conecta con la naturaleza, las emociones, los feminismos y la vida rural.

Un día más tarde, el 30 de mayo, será el turno del cantaor y productor Cristian de Moret, referente del flamenco contemporáneo, que propone una revisión del folclore desde un lenguaje moderno. Antes, el grupo zaragozano Aarón Jiménez ‘El Cherry’ Trío presentará un espectáculo que recoge la esencia del flamenco tradicional desde una mirada contemporánea y abierta a la libertad interpretativa.

Por último, el escenario Ibercaja de a plaza San Bruno bajará el telón con Bewis de la Rosa, una artista multidisciplinar madrileña y referente del rap rural que introduce una mirada reivindicativa sobre el mundo rural desde el hip-hop, el latin y el folclore. Presentará su segundo álbum, El hogar en la linde, con un directo íntegro, fresco y comprometido con la problemática de las áreas rurales.

Previo a Bewis de la Rosa, se podrá escuchar a L’Asia & Conscious Vibes Band. L’ Asia, valenciana con raíces familiares en Zaragoza y actualmente asentada en la Jacetania, fusiona bases de reggae, dancehall y ragga con una voz personal y letras de carácter íntimo, reflejo de su conexión con el territorio.

Shego se subirá la escenario del Jardín de Invierno el 12 de junio. / ADRI CUERDO

Grandes referentes actuales en el Jardín de Invierno

Tras esta primera parte, el ciclo continuará en junio en el escenario Ambar del Jardín de Invierno. El día 11 se subirá al escenario Ralphie Choo, uno de los artistas más destacados de la escena urbana española. El cantante, compositor y productor, ha colaborado con grandes figuras de la música como Rosalía, Judeline o Amaia.

Antes, abrirá la jornada Lu Demie. Esta joven zaragozana se identifica con el género del pop electrónico y está influenciada por figuras como Kehlani, Rosalía y Lia Kali.

El 12 de junio, el rock alternativo tomará el protagonismo con Shego, una banda femenina madrileña en plena proyección que se ha convertido en vanguardia del indie guitarrero. Ese mismo día actuará también Camellos, el grupo madrileño que celebra en 2026 su décimo aniversario consolidado como un referente del indie rock que mezcla punk, pop y letras cargadas de humor y crítica social.

Finalmente, la clausura del ciclo llegará el 13 de junio con una doble propuesta de gran peso artístico: la cantante catalana Maria Arnal, una de las voces más innovadoras del panorama musical contemporáneo perteneciente a esa red de folclóricas modernas formada por Rosalía o Judeline; y Nortec:Bostich & Fussible (en formato banda), un grupo fusión del Norteño y el Techno, referente internacional de la música electrónica mexicana, cuyo impacto en la cultura contemporánea ha sido determinante.

Además, para abrir boca, el 28 de mayo, a las 18.30 horas, 50007 Fishing Club actuará en la Harinera ZGZ (Jardín de Sergio Algora). Este particular dúo formado por Mariete y Serehiio comenzó a componer y crear música en 2023 en su barrio de Torrero-La Paz como un añadido a su actividad diaria: la pesca. De ahí nace el concepto de pesca social sobre una base de una de musicalidad variada pero siempre anclada en el pop e himnos sobre la vida en Zaragoza.

La cantante catalana María Arnal, el 13 de junio en el Jardín de Invierno / SERVICIO ESPECIAL

Un cita consolidada

Con todo ello, Música al raso alcanza su sexta edición como un festival consolidado en el que ya han actuado grandes artistas como Wilco, Rufus Wainwright, Cat Power o Ana Tijoux, referentes indiscutibles en sus respectivos géneros, junto a nombres clave del ámbito nacional como Lia Kali, Alizzz, Kiki Morente, María José Llergo, DePedro o La Plazuela.

Música al Raso volverá a acercar a Zaragoza propuestas artísticas que, en muchos casos, no formarían parte de los circuitos habituales de la ciudad, permitiendo al público acceder de manera gratuita a conciertos de artistas de primer nivel con conciertos en directo y ampliando la oferta cultural en el espacio público.

Para más información, puedes consultar la web del Ayuntamiento de Zaragoza.