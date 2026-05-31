Dejar de fumar es posible: las claves para una vida libre de humos están en tu farmacia
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza marca las pautas para dejar el tabaco, y el apoyo profesional es un factor que aumenta, y mucho, las posibilidades de éxito
El consumo de tabaco en España se ha reducido notablemente con respecto a años anteriores, sin embargo, en la actualidad el 22% de los españoles todavía afirma fumar tabaco a diario.
Además, cada año mueren en nuestro país más de 50.000 personas prematuramente debido al consumo de tabaco y las tres causas más comunes son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer de pulmón y EPOC. Consumir más de 20 cigarrillos al día puede disminuir la esperanza de vida entre 6 a 10 años con respecto a la de un no fumador.
Otra forma de consumir tabaco, mismo riesgo
Asimismo, en los últimos una nueva tendencia ha conseguido hacerse un hueco importante entre los más jóvenes, el vapeo. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia Comunitaria, el 13,2% de los jóvenes de entre 14 y 18 años fuma en nuestro país, de los cuales un grupo de 11,9% consume cigarrillos electrónicos o vapeadores, una cifra muy superior a la media global.
Pese a que el 78% de estos consumidores consideran que es menos perjudicial que el tabaco, los expertos alertan de que lo único que cambia es la forma de consumir el tabaco ya que el riesgo para la salud sigue siendo el mismo.
Un impulso para dejar de fumar
Por ello, para tratar de concienciar a la población sobre los riesgos que entraña el tabaco en cualquiera de sus formas, hoy 31 de mayo se celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Las 500 farmacias de la provincia de Zaragoza se suman un año más a la conmemoración de esta jornada con el compromiso de ayudar a los fumadores a apagar su último cigarrillo y disfrutar de una vida libre de humos.
Dejar de fumar no es tarea fácil, y la mayoría de los fumadores se preguntan cómo hacerlo. El primer paso y el más fácil es reconocer el problema y ser conscientes de que esta adicción puede perjudicar a nuestra salud y a las personas de nuestro entorno.
Una vez tomada la decisión de abandonar el tabaco, es conveniente buscar apoyo profesional porque con esta ayuda se puede multiplicar por diez el éxito de este objetivo. Una meta en la que el farmacéutico, como profesional sanitario, presenta un papel de apoyo y motivación fundamental.
Además de la formación en cesación tabáquica del farmacéutico, la farmacia constituye el centro sanitario más accesible para el ciudadano, sin cita previa ni listas de espera.
Métodos esenciales para dejar de fumar
Para ello, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza ha creado la guía “Tu farmacéutico te ayuda”. El manual incluye una ficha técnica para apuntar las características del paciente, el Test de Richmond para conocer la motivación del fumador a dejarlo, y el Test Fagerström para valorar su dependencia a la nicotina.
Tras recoger toda esta información, el farmacéutico adapta los métodos a cada paciente. Esta guía cuenta con un calendario de tratamiento en el que se recoge la evolución del paciente para llevar un seguimiento a partir del “día D”, el primer día sin fumar, y controlar los efectos adversos, como por ejemplo: la irritabilidad, ansiedad, depresión, dificultad de concentración, más apetito, cefalea, estreñimiento, cansancio o las ganas de volver a fumar.
Como señala Ana Mª Sáez-Benito, vocal de Atención Farmacéutica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza: "En muchas ocasiones, el primer paso empieza con una conversación sencilla en la farmacia: resolver dudas, valorar el grado de dependencia y establecer un plan realista para abandonar el tabaco". Dejar de fumar no es solo una decisión: es un proceso. Y tu farmacéutico puede acompañarte desde el primer día.
Ventajas de dejar de fumar
- El humo de tus cigarrillos ya no perjudicará la salud de los que te rodean.
- Vivirás más tiempo y con mejor calidad de vida.
- Mejorará tu aspecto personal: desaparecerá el mal aliento y el mal olor de tu ropa y de la casa; olvídate del color amarillento que deja el cigarrillo en las manos y uñas; tu piel también lo notará, estará más hidratada, tersa y con menos arrugas.
- Ahorrarás dinero para poder darte un capricho.
- Se regulará tu tensión arterial y tu frecuencia cardiaca a los 20 minutos de no fumar.
- Los niveles de monóxido de carbono y oxígeno se normalizarán a las 24-48 horas.
- Recuperarás el gusto y el olfato pasadas 48 horas.
- Mejorará la función respiratoria y aumentará la capacidad física pasados uno a tres meses.
- Las piernas cansadas o con varices también se beneficiarán
- Si estás embarazada, se eliminan algunos riesgos graves para tu hijo.
- En mujeres que toman anticonceptivos se reduce el riesgo de infartos y embolias.
- Se iguala el riesgo de padecer cáncer de pulmón y otros tumores al de los no fumadores, pasados 10 a 15 años sin fumar.
- Se iguala el riesgo de padecer infartos, trombosis o embolias cerebrales al de los no fumadores, tras cinco años sin fumar. Cuanto antes lo dejes, mejor.
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