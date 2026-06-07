Lang Lang, Cecilia Bartoli y Teodor Currentzis vuelven al Auditorio de Zaragoza

Un total de 17 conciertos, uno de ellos fuera de abono, conforman la programación de XXXII Temporada de Grandes Conciertos (2026-2027) del Auditorio de Zaragoza que se desarrollará entre octubre de 2026 y junio de 2027 en la Sala Mozart. En esta edición pasarán por el auditorio algunas de las orquestas y artistas más destacados del panorama internacional, como la Royal Concertgebouw Orchestra, la Orquesta Filarmónica Checa, la London Philharmonic Orchestra o el esperado e inédito encuentro entre Lang Lang y Cecilia Bartoli, junto a la presencia de Teodor Currentzis y su conjunto MusicAeterna.

La temporada se inaugurará el 19 de octubre con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf, que estará acompañada por las secciones infantil y femenina del coro Amici Musicae, residente del Auditorio de Zaragoza. Apenas unos días después, el 27 de octubre continuará con la London Philharmonic Orchestra, una de las grandes instituciones sinfónicas del Reino Unido, bajo la dirección de su titular, Edward Gardner, y con la participación como solista de la violinista Julia Fischer.

Noviembre concentrará varias citas de especial relevancia. El día 16 será el turno de la prestigiosa Orquesta Filarmónica Checa, referente indiscutible de la tradición centroeuropea, bajo la dirección de Semyon Bychkov, y con Behzod Abduraimov como solista al piano. El 26 de noviembre, tendrá lugar uno de los grandes hitos de la temporada con la participación conjunta del pianista Lang Lang y la mezzosoprano Cecilia Bartoli, dos de las figuras más influyentes de la escena clásica internacional.

Orquesta Simfónica de Viena / Peter Rigaud

En diciembre, el día 8, regresan Los Músicos de Su Alteza, una de las formaciones especializadas en música antigua más reconocidas del país, que volverá a poner en valor el patrimonio musical histórico.

El inicio de 2027 llegará con la actuación de la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde) el 16 de enero, reforzando la vocación pedagógica y de apoyo al talento emergente del ciclo. A continuación, el 27 de enero, llegará la Orquesta Sinfónica de Viena, una de las formaciones más emblemáticas de la tradición musical europea. La cita estará marcada por un programa dedicado a Ludwig van Beethoven, con motivo del 200 aniversario de su muerte, que se conmemora en 2027.

Otro de los grandes hitos de la temporada será la actuación de la Royal Concertgebouw Orchestra, considerada por muchos como la mejor agrupación sinfónica del mundo. Estará dirigida por el joven y reconocido Klaus Mäkelä y contará con la violinista Lisa Batiashvili como solista.

Klaus Mäkelä dirigirá a a Royal Concertgebouw Orchestra. / Eduardus Lee

El 23 de febrero llegará por primera vez al Auditorio de Zaragoza la WDR Funkhausorchester, en una cita que apostará por la apertura a nuevos repertorios con un programa íntegramente americano, bajo la dirección y con la participación al piano de Wayne Marshall.

El 3 de marzo abrirá el mes la Orquesta Sinfónica de Amberes, con un programa centrado en la obra de Richard Strauss, dirigido por Marc Albrecht y con el violinista Augustin Hadelich como solista. También tendrá presencia la música histórica el 15 de marzo con Al Ayre Español y su programa inédito El mundo al revés. Redescubriendo el barroco español, centrado en la figura del compositor Matías Juan de Veana.

Orquesta Simfónica de Amberes. / Antwerp Symphony Orchestra

La primavera continuará con la actuación de la Netherlands Philharmonic Orchestra el 6 de abril, con un programa dedicado a Edward Elgar y Piotr Ilich Chaikovski. El concierto contará con la participación del violonchelista Gautier Capuçon. El 21 de abril será el turno de la Berner Symphonieorchester, bajo la dirección de Krzysztof Urbański y con la violonchelista Sol Gabetta como solista.

En mayo, el ciclo ofrecerá dos citas de especial interés: el día 17 con la English Chamber Orchestra con Roberto Forés Veses como director principal invitado, y el 23 de mayo con Teodor Currentzis al frente de MusicAeterna, uno de los proyectos más innovadores y personales de la escena actual.

English Chamber Orchestra / Colin Sheen

La temporada se clausurará el 22 de junio con la Orquesta Reino de Aragón, formación residente del Auditorio de Zaragoza. Dirigida por Ricardo Casero y con Gabriel Schwabe como solista al violonchelo, la orquesta pondrá el broche final junto al Coro Sinfónico Amici Musicae.

Pablo Sáinz, fuera de abono

Además, el guitarrista Pablo Sáinz Villegas ofrecerá el 30 de noviembre un concierto fuera de abono que pone en valor la guitarra española y amplía el alcance del ciclo hacia nuevos públicos. Aclamado por la crítica como heredero del legado de Andrés Segovia, el intérprete riojano está considerado en la actualidad como uno de los principales embajadores internacionales de este instrumento.

Abonos y entradas El Auditorio de Zaragoza mantiene su apuesta por facilitar el acceso del público a una programación de primer nivel a través de su sistema de abonos, que permite disfrutar del conjunto del ciclo con precios más ventajosos. El plazo de renovación de abonos será del lunes 8 de junio al domingo 14 de junio (ambos inclusive). Las mejoras de abonos podrán gestionarse los días 16 y 17 de junio, ofreciendo a los abonados la posibilidad de optimizar su localidad dentro de la Sala Mozart. Los nuevos abonos estarán disponibles desde el 18 de junio hasta el 27 de agosto, tanto en la web como en las taquillas del Auditorio. Por su parte, la modalidad de abono de media temporada podrá adquirirse a partir del 3 de septiembre y hasta el 25 de septiembre, facilitando el acceso flexible a una selección de conciertos. Finalmente, las entradas individuales se pondrán a la venta a partir del 28 de septiembre.