Rey celebra 65 años creando hogares únicos desde Aragón

Rey cumple 65 años de historia mirando al futuro sin olvidar sus raíces. La marca aragonesa, una de las más reconocibles del sector del mueble y la decoración en España, celebra este aniversario con una transformación que une trayectoria, nuevo concepto de tienda física y un ecommerce renovado pensado para inspirar, asesorar y ayudar a crear hogares únicos.

Nacida en Aragón y fundada por Antonio Rey Fillat, la compañía conmemora la apertura de su primera tienda, en 1961, como una oportunidad para reivindicar su origen familiar y presentar una nueva etapa de marca, experiencia y crecimiento. Hoy, bajo la dirección de Ignacio Rey Saura, hijo del fundador y CEO de Rey Corporación, la empresa encara este aniversario con una idea muy clara: seguir acompañando a sus clientes en cada etapa de la vida y en cada estancia de su hogar.

Durante más de seis décadas, Rey ha formado parte de miles de hogares aragoneses. Ahora, la compañía evoluciona hacia un posicionamiento más inspiracional, con una propuesta que va más allá de la venta de muebles. Su objetivo es asesorar, inspirar y ofrecer soluciones para que cada persona pueda crear un hogar a su medida,

Más de seis décadas de historia

Para Nacho Rey, CEO de Rey Corporación, el mayor hito de la compañía durante estos 65 años ha sido “haber sabido adaptarse a seis décadas y media de cambios sin perder su esencia”.

Nacho Rey recuerda que todo comenzó con una “pequeña tienda familiar” en Zaragoza, que con el paso del tiempo se convirtió en “un grupo con presencia en toda España”. En este recorrido, la compañía ha atravesado “varias crisis económicas, cambios profundos en los hábitos de consumo, la llegada de internet y ahora la transformación digital”.

Esa capacidad de evolución es, precisamente, una de las claves de la marca. Rey ha crecido sin renunciar a su ADN familiar y cercano, pero incorporando nuevas formas de entender la decoración, la experiencia de compra y la relación con el cliente.

Rey cumple 65 años de historia mirando al futuro sin olvidar sus raíces / Rey

Expertos en crear hogares únicos

Para Nacho Rey, lo que diferencia a la compañía de otras empresas del sector es su manera de tomar decisiones. Según explica, la clave está en seguir pensando “en cómo queremos que sea la empresa dentro de veinte años, no dentro de veinte días”.

Esa visión a largo plazo se combina con una actitud de aprendizaje constante. Nacho Rey destaca que llevan 65 años vendiendo muebles, pero siguen manteniendo “la inquietud de aprender, cambiar y probar cosas nuevas”.

El CEO de Rey Corporación también subraya otro elemento esencial en la historia de la marca: la cercanía. Para Nacho Rey, detrás de cada tienda, de cada almacén y de cada oficina “hay personas que llevan muchos años construyendo este proyecto juntas”.

“Durante 65 años hemos vendido muebles, los próximos 65 queremos seguir inspirando hogares, estén donde estén nuestros clientes”, concluye.

Un año para celebrar una nueva etapa

El 65 aniversario de Rey llega acompañado de una agenda repleta de novedades, actos y acciones especiales. Cristina Canales, directora de Marketing, Marcas y Ventas, explica que la compañía afronta este “gran hito” con muchas novedades, tanto en Rey como en Tuco.

En el caso de Rey, la evolución se ha plasmado en una nueva identidad de marca. La compañía deja atrás el concepto de Muebles Rey para presentarse como Rey – Hogares Únicos, una denominación que resume mejor su nueva propuesta de valor.

Cristina Canales señala que el cambio no es solo estético ni de comunicación. La marca trabaja en una “profunda actualización de la propuesta de valor”, porque Rey ya no solo vende muebles. Ahora busca acompañar en cada etapa, inspirar en cada estancia y ayudar a crear un hogar único.

La compañía deja atrás el concepto de Muebles Rey para presentarse como Rey – Hogares Únicos / Rey

Nuevas tiendas para vivir la decoración

La transformación también se ha trasladado al espacio físico. Rey ha renovado el concepto de sus tiendas, tanto en diseño como en experiencia de cliente. En Zaragoza, la compañía ha actualizado su tienda emblemática del centro, situada en la calle Bilbao, 2, y su flagship de Puerto Venecia, incorporando nuevos espacios llenos de inspiración, tendencias y propuestas decorativas.

Uno de los ejes de esta renovación es el concepto Estilos de Vida, con el que el equipo de Rey ayuda a cada cliente a descubrir y definir su propio estilo de hogar. La idea es que la visita a la tienda no sea solo una compra, sino una experiencia inspiradora y personalizada.

En este proceso, los asesores de hogar desempeñan “un papel fundamental”, tal y como destaca Cristina Canales. Su función es convertir cada visita en una experiencia “cercana y personalizada”, porque pocas cosas resultan “tan ilusionantes” como amueblar y decorar el propio hogar.

Reyhome.com, la nueva puerta de entrada al universo Rey

Como culminación de esta nueva etapa, Rey acaba de lanzar su nuevo ecommerce, reyhome.com, una tienda online renovada que se convierte en la puerta de entrada al universo Rey.

La plataforma llega con una nueva imagen, colecciones actualizadas de muebles y decoración y una experiencia pensada para inspirar a quienes buscan ideas para su vivienda. El nuevo ecommerce permite descubrir productos, comprar con un clic o preparar una visita posterior a cualquiera de las tiendas de la marca.

Ventajas del nuevo ecommerce de Rey El nuevo ecommerce de Rey ofrece acceso a inspiración, cientos de muebles y la posibilidad de comprarlos online de forma sencilla. También permite descubrir productos desde casa para después completar la experiencia en tienda, con el acompañamiento de los asesores de hogar. Además, la web incorpora acceso al servicio de interiorismo, a las ventajas del Club Rey Select y a muchas otras novedades pensadas para quienes buscan crear un hogar único. En definitiva, reyhome.com nace como la puerta de entrada al universo Rey: un espacio digital donde inspirarse, descubrir tendencias y encontrar soluciones para cada estilo de vida.

65 años después de la apertura de su primera tienda en Zaragoza, Rey celebra su historia con la mirada puesta en el futuro / Rey

De Aragón a toda España

La celebración del 65 aniversario de Rey también tendrá una fuerte conexión con Zaragoza y con Aragón. La marca aragonesa prepara distintas acciones especiales en la capital aragonesa para reforzar su vínculo histórico con la ciudad en la que comenzó todo.

Entre estas iniciativas destacan colaboraciones y patrocinios culturales, como su participación en el evento gastronómico y social La Garnacha, además de acciones orientadas a compartir esta nueva etapa con clientes, instituciones y sociedad aragonesa.

Con presencia en todo el territorio nacional, Rey quiere llevar su visión de los hogares únicos más allá de Aragón. Para ello, la compañía contará también con invitados como Eneko, ganador de MasterChef; Roberto, de Harvest Flowers; y Aitor Castells, compositor y músico, en su nuevo videopodcast Perspectivas by Rey.

Así, 65 años después de la apertura de su primera tienda en Zaragoza, Rey celebra su historia con la mirada puesta en el futuro: más inspiración, más asesoramiento, nuevas tiendas, un ecommerce renovado y la misma vocación de siempre, ayudar a crear hogares únicos.