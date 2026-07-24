Campamento Farcaza, un referente en educación ambiental
Niños y jóvenes aprenden a conocer, comprender y respetar la naturaleza de la mano de profesionales que trabajan en la investigación, gestión y la conservación del medio natural
Monográficos
La primera edición del Campamento Cheso-Farcaza ha finalizado dejando una magnífica valoración por parte de los participantes y sus familias. Durante diez días, niños y jóvenes han descubierto la naturaleza desde una perspectiva diferente, aprendiendo a conocerla, comprenderla y respetarla de la mano de profesionales y expertos que trabajan cada día en la investigación, la gestión, la conservación del medio natural.
Desde su planteamiento inicial, el campamento nació con un objetivo muy claro: convertir la educación ambiental y el deporte, en los ejes de todas las actividades. Bajo la dirección técnico-pedagógica de María Pilar Cruellas y del delegado de Juventud de Farcaza, José Antonio Gallinat Lero, se diseñó un programa en el que cada taller, demostración o salida al campo respondía a un objetivo educativo concreto, fomentando la curiosidad, la observación y el aprendizaje a través de la experiencia y el respeto.
El programa reunió a un equipo multidisciplinar excepcional. Los participantes conocieron el trabajo del Seprona, de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN) y los guardas de las reservas de caza del Gobierno de Aragón; aprendieron a interpretar rastros y huellas con Benjamín Sanz y Raquel Hernández; descubrieron el seguimiento científico de la fauna mediante nuevas tecnologías con José Antonio Gallinat profundizaron en la gestión cinegética y conservación de la fauna silvestre con el director técnico de Farcaza, Nicolás Urbani; y compartieron experiencias sobre naturaleza y biodiversidad con Juan Herrero, profesor de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, y Mari Cruz Arnal y Daniel Fernández de Luco, profesores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza.
El conocimiento de la cetrería llegó de la mano de Mariano Casamayor; los perros de rastro fueron protagonistas con Ricardo Arrudi; el Agility permitió conocer el extraordinario vínculo entre guía y perro gracias a Raquel Zueco y su equipo; mientras que el Field Target fue impartido por Joaquín Aguilar, acercando a los jóvenes a una modalidad deportiva basada en la precisión, la seguridad y el autocontrol. La jornada de tiro con arco estuvo dirigida por Antonio Martínez, completando una oferta deportiva desarrollada siempre desde una perspectiva formativa, de responsabilidad y seguridad.
El campamento también contó con el anillamiento científico de aves dirigido por Eduardo Gracia, una jornada de pesca junto al campeón de España sub-25 Iván Sampietro, un showcooking sobre el aprovechamiento sostenible de la carne de caza con un chef aragonés referente gastronómico nacional, Miguel Galino Pueyo, además de actividades de orientación, cartografía, senderismo, observación nocturna mediante visión térmica y numerosas dinámicas de convivencia y trabajo en equipo.
También colaboraron en la preparación, organización y desarrollo de estas actividades varios miembros de la junta directiva de Farcaza. Todo ello estuvo supervisado por el propio presidente la Federación Aragonesa de Caza, Ángel Nuño, como un proyecto pionero y referente de Farcaza con el apoyo del Gobierno de Aragón y Mutuasport.
Con vocación de futuro
Más allá de los conocimientos adquiridos, el campamento ha permitido a los participantes descubrir que la conservación comienza por el conocimiento. Esa ha sido la filosofía que ha guiado esta primera edición y que se ha reflejado en el cuaderno de campo, verdadero hilo conductor de todas las actividades. Desde la Federación Aragonesa de Caza desean agradecer especialmente a la FundaciónSocial Cheso como responsable de las instalaciones y a sus monitores de tiempo libre, y a la coordinación realizada entre ambas instituciones, por el asambleísta de Farcaza, Miguel Ángel Blasco. También a todos los profesionales, colaboradores e instituciones que han hecho posible este proyecto, así como la confianza depositida por las familias y la ilusión demostrada por todos los niños y niñas. El éxito de esta primera edición confirma que el Campamento Farcaza nace con vocación de continuidad y el firme propósito de seguir acercando la naturaleza a las nuevas generaciones desde el rigor, la ciencia y la educación ambiental.
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