II Quartus, una nueva oportunidad para vivir en el centro de Cuarte de Huerva

Encontrar una vivienda de obra nueva que combine ubicación, servicios, calidad constructiva y espacios adaptados a las necesidades actuales se ha convertido en todo un reto. En un mercado inmobiliario cada vez más exigente, las nuevas promociones deben ofrecer algo más que metros cuadrados, necesitan responder a las nuevas formas de vivir y aportar seguridad durante todo el proceso de compra.

En este contexto surge Quartus, una promoción residencial de A2O Gestión situada en la calle Ramón y Cajal, en pleno centro de Cuarte de Huerva. El proyecto está formado por 47 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, con un diseño contemporáneo, amplias terrazas, distribuciones luminosas y materiales seleccionados para favorecer el confort y la eficiencia.

La ubicación es uno de sus principales atractivos. Quartus se encuentra cerca de colegios, establecimientos comerciales, centros sanitarios y otros servicios necesarios para el día a día, sin renunciar a las conexiones con Zaragoza. Una combinación que permite disfrutar de una vida más tranquila sin quedar desconectado de la capital aragonesa.

Cuarte de Huerva, una ciudad con todos los servicios y rodeada de naturaleza

Cuarte de Huerva ha evolucionado hasta convertirse en municipio con una identidad y un proyecto propios.

Cuarte brilla hoy con luz propia como un entorno completo y acogedor. El municipio ofrece una excelente red de servicios, instalaciones educativas, comercio local, opciones deportivas y espacios diseñados para el disfrute familiar.

Su constante crecimiento se refleja en una comunidad activa, dinámica y con una gran proyección. Vivir en Cuarte significa disfrutar de la cercanía con Zaragoza mientras se aprovecha la comodidad y la riqueza de una vida cotidiana completa en el propio municipio.

La proximidad con la capital continúa siendo una ventaja, pero no es el único argumento. Cuarte ofrece un entorno residencial que combina tranquilidad, servicios urbanos y oportunidades para familias, parejas y personas que buscan iniciar una nueva etapa.

En ese escenario, una promoción situada en una calle céntrica como Ramón y Cajal supone una oportunidad especialmente atractiva. Los futuros residentes podrán acceder con facilidad a los principales servicios del municipio y, al mismo tiempo, mantener una conexión directa con Zaragoza y con el resto del área metropolitana.

Cuarte ofrece un entorno residencial que combina tranquilidad, servicios urbanos y oportunidades para familias. / A2O Gestión

Viviendas pensadas para diferentes etapas de la vida

Quartus incorpora viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios para adaptarse a distintos perfiles y necesidades. La variedad de tipologías permite encontrar opciones para parejas que buscan su primera vivienda, familias que necesitan más espacio o compradores que valoran disponer de habitaciones adicionales para teletrabajar, recibir visitas o crear nuevas zonas de uso.

El diseño apuesta por espacios abiertos, estancias luminosas y distribuciones que aprovechan la superficie disponible. Las terrazas adquieren un protagonismo especial y amplían las posibilidades del hogar, ofreciendo un espacio exterior para descansar, compartir momentos en familia o disfrutar del buen tiempo.

El residencial también cuenta con una zona común ubicada en la planta baja, concebida especialmente para las familias. Este espacio incorpora una zona verde y piscina para que los más pequeños puedan disfrutar al aire libre en un entorno protegido y próximo a la vivienda y en la cubierta del edificio un espacio con barbacoa.

Se trata de crear hogares que no solo resulten funcionales, sino que puedan acompañar a sus propietarios durante diferentes etapas. Una vivienda capaz de adaptarse al crecimiento de una familia, a los cambios laborales o a nuevas necesidades personales.

A2O Gestión crea hogares que no solo resultan funcionales, sino que puedan acompañar a sus propietarios durante diferentes etapas. / A2O Gestión

Eficiencia y confort para el día a día

La sostenibilidad y el confort van de la mano. Todas las viviendas han sido diseñadas con materiales de primera calidad y tecnología de vanguardia para garantizar la máxima eficiencia energética y el máximo bienestar interior.

Gracias al aislamiento térmico y acústico, los hogares mantienen una temperatura más estable durante todo el año, lo que reduce el consumo de energía y disminuye la huella ambiental. Una eficiencia real que se traduce en un ahorro directo y una mejora en el bienestar de sus residentes.

En Quartus, cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para crear espacios duraderos, saludables y adaptados a las exigencias actuales. La excelencia en los materiales, la funcionalidad de las estancias y el compromiso con la eficiencia aseguran una inversión sólida que conserva y revaloriza su valor con el paso del tiempo.

Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes de la vida. Por eso, además de valorar la ubicación o el diseño, resulta fundamental contar con la tranquilidad y garantía de quien respalda y promueve el proyecto.

Las viviendas de A2O Gestión se han diseñado incorporando materiales de calidad y tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia energética y el confort interior. / A2O Gestión

Acompañamiento integral: desde el proyecto hasta la entrega de llaves

Detrás de esta promoción se encuentra A2O Gestión, una firma con más de 40 años de experiencia que abarca de forma integral todo el ciclo inmobiliario: gestión del suelo, desarrollo urbanístico, ejecución de obra, comercialización y entrega de viviendas.

A2O Gestión presta servicios de consultoría inmobiliaria, planeamiento urbanístico para promotores, inversores, entidades financieras, administraciones y particulares así como de asesoramiento y gestión de sociedades cooperativas. Su equipo multidisciplinar interviene en los aspectos legales, administrativos y técnicos necesarios para que cada proyecto avance con garantías.

El acompañamiento personalizado es uno de los principales valores de la compañía. Su filosofía, resumida en el lema Contigo desde el principio y hasta el final, se basa en mantener una comunicación cercana con el comprador y resolver las dudas que puedan aparecer durante el proceso.

La experiencia técnica, el control de los costes y los plazos, la transparencia y la atención individualizada son los pilares sobre los que A2O Gestión ha construido su actividad. Además de en Cuarte de Huerva, la firma desarrolla soluciones residenciales en Zaragoza y en municipios de su entorno metropolitano, como Utebo o Zuera.

Su catálogo incluye viviendas colectivas de obra nueva, pisos, áticos, unifamiliares y proyectos de segunda residencia. Propuestas diferentes que comparten una misma idea: crear viviendas funcionales, eficientes y situadas en entornos con capacidad de crecimiento.

Con Quartus, esa experiencia se traslada al centro de Cuarte de Huerva. Una promoción pensada para quienes buscan estrenar vivienda en un municipio consolidado, con servicios, buenas comunicaciones y una identidad cada vez más definida.

Quartus es una promoción pensada para quienes buscan estrenar vivienda en un municipio consolidado. / A2O Gestión

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