Dexis Ibérica: disponibilidad, cercanía y especialización al servicio de la industria

Desde su centro logístico de más de 18.000 metros cuadrados ubicado en Plaza, la Plataforma Logística de Zaragoza, Dexis Ibérica suministra diariamente productos, servicios y soluciones a empresas de toda España. La ubicación estratégica de estas instalaciones permite reforzar uno de los principales compromisos de la compañía: garantizar el acceso a los recursos necesarios para que la actividad productiva de sus clientes no se detenga.

En un contexto en el que la eficiencia operativa, la seguridad laboral y la capacidad de respuesta son factores cada vez más determinantes, las empresas necesitan contar con colaboradores especializados que aporten soluciones eficaces y experiencia técnica. Con esta filosofía, Dexis Ibérica se ha consolidado como una compañía de referencia en el ámbito del suministro industrial.

Integrada en el grupo internacional Descours & Cabaud, Dexis Ibérica cuenta con una red de 26 delegaciones distribuidas por todo el territorio nacional. Su actividad abarca el suministro de productos, servicios y soluciones para el mantenimiento industrial, la fabricación de bienes de equipo y la protección del trabajador, prestando servicio a organizaciones de todos los sectores industriales.

Además de la distribución de productos, la compañía ayuda a las empresas a optimizar sus procesos y recursos. Su modelo de trabajo se sustenta en cinco compromisos fundamentales: proximidad humana y geográfica, amplitud y competitividad de la oferta, disponibilidad de producto, excelencia técnica y desarrollo de servicios orientados a aportar valor.

Estos principios han marcado la evolución de Dexis Ibérica, consolidando una propuesta basada en la especialización y el conocimiento del entorno industrial. En los últimos años, la compañía ha reforzado sus capacidades logísticas, técnicas y de servicio para responder a las nuevas necesidades de un tejido industrial cada vez más exigente y competitivo. Para ello, trabaja estrechamente con responsables de mantenimiento, prevención, ingeniería, calidad y compras, identificando oportunidades de mejora y dando respuesta a las necesidades específicas de cada organización.

Uno de los aspectos más valorados por las empresas es la capacidad de Dexis Ibérica para ofrecer una respuesta global a sus necesidades. Gracias a una amplia gama de referencias, acuerdos con los fabricantes más reconocidos del mercado y un equipo de especialistas con una sólida experiencia en distintos ámbitos industriales, la compañía aporta asesoramiento técnico, conocimiento sectorial y soluciones adaptadas a los retos específicos de cada cliente, contribuyendo a reforzar la seguridad, impulsar el rendimiento y favorecer la continuidad operativa.

La logística desempeña un papel esencial dentro de este modelo de servicio. Desde Zaragoza, Dexis Ibérica coordina diariamente el suministro a clientes de toda España, optimizando plazos de entrega y manteniendo elevados niveles de disponibilidad. La elección de Plaza responde a una apuesta estratégica que permite dar una respuesta rápida y eficiente a las demandas del mercado.

La innovación constituye asimismo una de las líneas de desarrollo de la empresa. Dexis Ibérica continúa impulsando iniciativas relacionadas con la digitalización, la incorporación de nuevas tecnologías y la creación de servicios que ayuden a las organizaciones a afrontar los desafíos de un entorno productivo en constante transformación.

Detrás de esta actividad se encuentra un equipo de profesionales especializados que constituye uno de los principales activos de Dexis Ibérica. Su experiencia, cercanía y conocimiento de los distintos entornos productivos permiten ofrecer un asesoramiento técnico de alto valor añadido a cada cliente.