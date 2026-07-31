Bulletvet: innovación aragonesa para combatir la sarna en la cabra montés

La Federación Aragonesa de Caza (Farcaza)continúa avanzando en el desarrollo del Bulletvet, un proyecto de innovación cuyo objetivo es dar respuesta a uno de los mayores retos sanitarios que afectan actualmente a la fauna silvestre en el mundo: la sarna sarcóptica; que a su vez es una enfermedad compartida con el ganado y transmisible al ser humano. En Aragón, su impacto ha sido especialmente grave sobre las poblaciones de cabra montés de la provincia de Teruel.

Para afrontar este desafío, Farcaza impulsa un grupo operativo de carácter innovador junto al Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, la Facultad de Veterinaria y la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. El objetivo es desarrollar un sistema pionero a nivel mundial que permita administrar tratamientos veterinarios a distancia, de forma eficaz, segura y compatible con la normativa vigente sobre medicamentos veterinarios para fauna silvestre.

La iniciativa une investigación científica e innovación tecnológica. / FARCAZA

En paralelo a mesas de trabajo científico técnicas y el desarrollo tecnológico, Bulletvet continúa ampliando la base científica sobre la que se sustenta el proyecto. En este contexto se enmarca el Trabajo Fin de Grado Tratamientos de sarna sarcóptica en rumiantes: revisión sistemática y meta-análisis, elaborado por Lorenzo Escar, estudiante de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, bajo la dirección de los profesores David Martínez Durán e Ignacio de Blas del Departamento de Patología de la citada Facultad. El estudio revisó la evidencia científica disponible sobre los tratamientos frente a la sarna sarcóptica en rumiantes y analizó, mediante meta-análisis, los resultados de los tratamientos con mayor respaldo científico nacional e internacional.

El trabajo recopiló 110 estudios científicos, de los que 13 reunían los criterios metodológicos necesarios para ser incluidos en el análisis, evaluando un total de 34 brazos terapéuticos. Sus conclusiones muestran que las lactonas macrocíclicas, especialmente la ivermectina, son actualmente el grupo terapéutico con mayor evidencia científica, aunque la eficacia de los tratamientos depende de factores como la especie, el principio activo, la vía de administración o el protocolo empleado. El estudio también identifica resultados prometedores en otras líneas terapéuticas que requieren seguir siendo investigadas como productos naturales.

El Grupo Operativo Bulletvet ha sido uno de los seleccionados por concurrencia competitiva en la convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación (AEI), en el marco del Plan Estratégico Nacional de la PAC 2023-2027 para Aragón en el año 2025. El proyecto cuenta con la financiación de Fondos Feader, del Gobierno de España a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Gobierno de Aragón.