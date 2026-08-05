Fiestas de San Lorenzo de Magallón 2026: cinco días de música, tradición y diversión para todos

Magallón ya cuenta las horas para volver a vivir sus días más esperados del verano. Las Fiestas de San Lorenzo 2026 comenzarán este viernes 7 de agosto y se prolongarán hasta el martes 11 con un programa que combina tradición, música, propuestas familiares, comidas populares y numerosos momentos para reunirse en las calles.

Durante cinco jornadas, las plazas y espacios públicos de la localidad se convertirán en el punto de encuentro de vecinos, peñas y visitantes. El chupinazo, el parque acuático, los conciertos, los encierros infantiles, los actos en honor al patrón y las verbenas forman parte de una programación pensada para públicos y edades muy diferentes.

Las novedades: una nueva ubicación para los festejos taurinos y música remember

Este año, los festejos de Magallón, una de las fiestas más emblemáticas de la comarca de Campo de Borja, llegan con algunas novedades. Entre ellas destaca la inauguración de la nueva ubicación de la plaza destinada a los festejos taurinos, así como una jornada remember que recuperará canciones de distintas generaciones y culminará con un gran espectáculo de música retro.

Durante cinco jornadas, las plazas y espacios públicos de Magallón se convertirán en el punto de encuentro de vecinos, peñas y visitantes. / Ayuntamiento de Magallón

Del chupinazo a la primera gran noche de verbena

Aunque el acto que marca oficialmente el inicio de las fiestas llegará por la tarde, el viernes 7 de agosto comenzará temprano. A las 8.00 horas se celebrará una jornada de tiro de bola y barra aragonesa y a las 10.00 será el turno del almuerzo popular en el parque de San Jorge.

La mañana irá ganando ritmo hasta llegar, a las 12.00 horas, al Chupinazo Chiqui y Charangazo. Los cabezudos saldrán desde el ayuntamiento viejo y recorrerán diferentes calles acompañados por la charanga El Cachondeo. Será la primera ocasión para ponerse la camiseta de la peña, salir a la calle y dejarse llevar por el ambiente festivo.

El comienzo oficial llegará a las 18.00 horas con el pregón, la fiesta de la espuma y el recorrido de peñas. Los encargados de dar la bienvenida a las celebraciones serán los integrantes de la Peña El Desfase. Durante el recorrido, DJ Pipo y su Piponeta pondrán la música a una tarde en la que refrescarse será casi obligatorio.

Los más pequeños tendrán una nueva cita a las 21.00 horas con el encierro chiqui. Después llegará el primer toro de chispas de las fiestas y, a medianoche, Pura Verbena tomará el escenario. La noche continuará con la sesión de Sergio Originals.

El sábado 8 mantendrá el ritmo desde primera hora. Tras el almuerzo popular, las piscinas municipales acogerán un parque acuático y a mediodía la charanga El Cachondeo animará el vermú en el mismo recinto.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegará a las 18.00 horas con la inauguración de la nueva ubicación de la plaza. El acto incluirá una suelta de vacas y un toro cerril de la ganadería Colomer, procedente de Calanda. Participarán los recortadores Javi Hernandiz, Daniel Alcalá Chikitín, José María Navarro El Chipu y David Ramírez Peque.

La tarde continuará a las 20.00 horas con la actuación del grupo Kimbambá. Después del encierro chiqui y del chiqui-toro de ronda, la madrugada tendrá como protagonista la embolada del toro cerril y una nueva suelta de reses. La música llegará a partir de la 1.00 con la discomóvil de Zalaya.

Los conciertos y verbenas no podrán faltar en las fiestas de San Lorenzo de Magallón este verano. / Ayuntamiento de Magallón

Un domingo con folclore, sidra, fuego y mucho rock

El domingo 9 comenzará para los más resistentes. A las 6.30 horas, un charangazo y recorrido de peñas permitirá unir la noche con el día. A las 8.00 se celebrará una becerrada en la plaza Aragón y, a las 10.00, regresará el almuerzo popular.

El mediodía tendrá sabor folclórico con la actuación de Acordes Navarros. Media hora más tarde comenzará el vermú amenizado por la charanga El Cachondeo. La tarde incluirá el concurso de rabino y una suelta de reses bravas.

A partir de las 20.00, el Espacio Goya acogerá la Sidra-Fest, una propuesta con sidra, sangría de sidra, bebida sin alcohol y una selección de pintxos para chuparse los dedos.

La noche del domingo será una de las más visuales de las fiestas. A las 23.30 horas, la Colla de Diables del Catllar ofrecerá un espectáculo de correfocs. Fuego, música y danza se unirán en una propuesta que dará paso, a medianoche, al concierto de Rock’n’Hits en la plaza de la Constitución.

La noche magallonera se iluminará con las chispas del toro de fuego. / Ayuntamiento de Magallón

San Lorenzo y una noche para viajar por la historia de la música

El lunes 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, llegará la jornada más tradicional y emotiva. A las 11.00 horas se celebrará una ronda jotera y un acto religioso en la residencia de mayores. A las 12.00 comenzará la procesión, acompañada por la Banda de la Sociedad Artístico-Musical de Magallón, y posteriormente tendrá lugar la misa baturra.

La mañana terminará con un vermú popular en la sala Ujoma, amenizado por la banda de la Sociedad Artístico-Musical. Ya por la tarde, el ilusionista Pedro III presentará El laberinto del tiempo, un espectáculo que combina magia, humor e ilusionismo visual.

A esa misma hora comenzará en la plaza España el tardeo Cultura Remember, conducido por Ángel López y centrado en canciones de los años noventa y la primera década de los 2000. La propuesta dará inicio a una tarde y una noche dedicadas a recuperar grandes éxitos de diferentes épocas. A las 20.00 horas, la plaza de la Constitución recibirá a Kids Wanna Rock, un tributo a Queen pensado para compartir en familia.

A medianoche comenzará DJ Retro Live, un espectáculo de dos horas que mezclará funk, música disco y pop de los años setenta y ochenta con la energía de una sesión actual. Greg Pappas estará al frente de los platos y contará con varias colaboraciones en directo.

La madrugada continuará con Rafa Ayerbe y una selección de grandes temas de música electrónica. Además, durante la noche se celebrará un concurso de disfraces inspirado en las décadas pasadas.

Grandes y pequeños disfrutan de la variada programación para las fiestas de San Lorenzo en Magallón. / Ayuntamiento de Magallón

Una última jornada para despedir las fiestas por todo lo alto

El martes 11 comenzará a las 10.00 horas con el último almuerzo popular seguido del espectáculo infantil ¡Juega, ríe y baila!, de Pekas Sonrisa Ilusión. Una hora después regresará el vermú con la charanga El Cachondeo.

La última tarde taurina con la ganadería Murillo Conde, de Tauste, el último ncierro chiqui y la cena popular en la plaza del Mercado serán algunas de las últimas propuestas festivas.

La despedida tendrá música y baile de la mano de Wakanda, que convertirá la noche en una fiesta “clandestina”. Como cierre, se celebrará el toro de chispas con borrachos en la Fuente’l Niño y una traca final pondrá el punto definitivo a cinco días de celebraciones.

Del 7 al 11 de agosto, Magallón volverá así a reunir los ingredientes que convierten sus fiestas patronales en una de las fechas marcadas en rojo por sus vecinos con calles llenas, peñas, tradición, música hasta la madrugada y actividades para disfrutar en familia. El programa oficial puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Magallón.