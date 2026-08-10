Festival de Cine de Comedia de Tarazona 2026: una cita imprescindible con el mejor humor y el cine iberoamericano

Este verano Tarazona volverá a convertirse en el punto de encuentro del mejor humor cinematográfico con la celebración del XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo Paco Martínez Soria. Consolidado como uno de los certámenes especializados en comedia más importantes de España, el evento da este año un paso más en su crecimiento con el estreno de la Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

Del 15 al 22 de agosto, el Teatro Bellas Artes acogerá proyecciones, homenajes, encuentros con profesionales y actividades para todos los públicos, convirtiendo a Tarazona en un destino imprescindible para los amantes del cine, la cultura y el turismo este verano.

Una edición que da el salto internacional

La XXIII edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona supone un punto de inflexión gracias a la incorporación de la Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, con siete películas de España, México y Puerto Rico. A esta novedad se suma la tradicional Sección Oficial de Cortometrajes, con 44 obras seleccionadas entre 361 candidaturas. Entre ellas destacan las producciones aragonesas En trámite, de Víctor Izquierdo, y Sopitas, de Luis Larrodera.

El festival mantiene además su reconocimiento como certamen calificador para los Premios Goya, colaborador de los Premios José María Forqué y clasificador para los Premios Fugaz, consolidándose como plataforma de referencia para el cine de comedia.

Los protagonistas de la XXIII edición

Salva Reina, Premio Talento de Comedia

El actor malagueño Salva Reina recibirá el Premio Talento de Comedia como reconocimiento a una carrera en constante crecimiento dentro del cine y la televisión. Ganador del Premio Goya al Mejor Actor de Reparto por El 47, se ha convertido en uno de los intérpretes más versátiles del panorama nacional, alternando papeles dramáticos y cómicos con gran naturalidad. Durante el festival también protagonizará el monólogo Prohibido echarle cacahuetes al mono, incluido en la programación del Off Festival.

Salva Reina, Premio Talento de Comedia. / Servicio especial

Toni Acosta, Premio Talento de Comedia

La actriz Toni Acosta será distinguida con el Premio Talento de Comedia por una trayectoria de más de dos décadas en cine, televisión y teatro. Muy querida por el público, ha protagonizado populares series como Con el culo al aire, Gym Tony o 4 estrellas, consolidándose como una de las grandes referentes de la comedia española gracias a su capacidad para combinar humor, cercanía y emoción.

Toni Acosta, Premio Talento de Comedia / Servicio especial

Susana Abaitua, Premio Talento Joven

El festival reconocerá a Susana Abaitua con el Premio Talento Joven, destacando la proyección de una actriz que ha brillado tanto en cine como en televisión. Conocida por sus trabajos en Patria y Sé quién eres, llega a Tarazona tras haber sido nominada al Premio Goya 2026 como Mejor Actriz Protagonista por Un fantasma en la batalla, confirmando uno de los momentos más destacados de su carrera.

Susana Abaitua, Premio Talento Joven. / Servicio especial

Mariona Terés, Premio Talento Revelación

Por su parte, Mariona Terés recogerá el Premio Talento Revelación. La actriz ha participado en producciones como Paquita Salas, Veneno y Las de la última fila, y este año ha dado un paso más en su carrera con Barrio Esperanza, su primer papel protagonista. El festival reconoce así una trayectoria ascendente que la sitúa entre las intérpretes con mayor proyección del panorama audiovisual español.

Mariona Terés, Premio Talento Revelación. / Servicio especial

Los cuatro galardones se entregarán durante la gala de clausura del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, que se celebrará el 22 de agosto en el Teatro Bellas Artes y que también acogerá la entrega de premios de las secciones oficiales de cortometrajes y largometrajes.

Tarazona es mucho más que cine

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo va mucho más allá de las proyecciones. Durante ocho días, la ciudad se transforma en un gran escenario cultural con talleres de realización de cortometrajes, actividades infantiles, encuentros con cineastas e intérpretes, el tradicional Un vermú con…, la grabación en directo del Podcast de Pelocas, las actuaciones del Off Festival y las galas de inauguración y clausura.

El festival se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del verano cultural en Aragón. Su programación, unida al patrimonio histórico de Tarazona, la gastronomía local y el ambiente que se vive en sus calles durante el festival, convierten esta cita en una excelente propuesta para cinéfilos, familias y visitantes.

Paco Martínez Soria y el Teatro Bellas Artes, el alma del festival

El certamen mantiene vivo el legado de Paco Martínez Soria, una de las grandes figuras de la comedia española y estrechamente vinculada a Tarazona. El Teatro Bellas Artes, sede principal del evento, acogerá las galas, proyecciones y encuentros con el público, consolidándose como el corazón del festival.

Del 15 al 22 de agosto, Tarazona volverá a llenarse de cine, humor y cultura. Toda la programación, horarios, información sobre las invitaciones y novedades puede consultarse en la web oficial del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo. Además, el certamen mantiene información actualizada en Facebook e Instagram.

Los protagonistas de la edición del año pasado / Pilar Álvarez

Con una programación que combina grandes nombres del cine español, nuevas propuestas iberoamericanas, actividades para todos los públicos y el incomparable entorno patrimonial de Tarazona, el Festival de Cine de Comedia vuelve a consolidarse como una de las grandes citas culturales del verano en Aragón.