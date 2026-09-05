Fiestas de la Cruz en Magallón: seis días de música, tradición y convivencia
Las prefiestas se celebrarán el 11 y 12 de septiembre, mientras que los actos festivos se desarrollarán del domingo 13 al miércoles 16, con Juanjo Bona como pregonero de honor
Zaragoza
El verano festivo de Magallón todavía tiene mucho que ofrecer. Tras las celebraciones de San Lorenzo en agosto, la localidad zaragozana se prepara para vivir las fiestas en honor al Santo Cristo con la Cruz a Cuestas, una de las citas más esperadas en el municipio.
La programación comenzará los días 11 y 12 de septiembre con dos jornadas de prefiestas. A continuación, desde el domingo 13 hasta el miércoles 16 de septiembre, Magallón disfrutará de cuatro días de celebraciones oficiales. En total, serán seis jornadas de música, tradición, gastronomía, actividades infantiles, festejos taurinos y convivencia en las calles.
Prefiestas: música, gastronomía y combate medieval
Las prefiestas servirán para calentar motores antes del comienzo oficial de las celebraciones. El programa incluirá propuestas musicales y gastronómicas como la actuación del Trío Tyffany’s (viernes 11, a las 19.30 horas) y el September Fest (22.00 horas), amenizado por la Oktober Music Band.
También se celebrará una exhibición de combate medieval a cargo de Draconis Armatus (sábado 12, 11.30 horas) y sesión de jotas a cargo de la Asociación de Música y Folclore de Magallón (18.00 horas), además de un concierto del grupo zaragozano Ziro (20.00 horas), entre otras actividades.
Dos días de ambiente festivo con los que las peñas y los vecinos de Magallón comenzarán a prepararse para una de las semanas más intensas del año.
Juanjo Bona, pregonero de las fiestas
El domingo 13 de septiembre llegará La Víspera, jornada que marcará el inicio oficial de las fiestas. Uno de sus momentos más especiales será el pregón y la tradicional puesta del cachirulo a los niños y niñas nacidos durante 2025 (13.00 horas).
Este año, el acto contará con un protagonista de excepción: Juanjo Bona será el pregonero de honor y recibirá la Medalla de Oro de la Villa de Magallón, como reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con Aragón.
Después del pregón tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, que volverá a llenar las calles de color, música y participación. Por la tarde, la programación continuará con una comida popular, charangazo, hinchables infantiles, encierro chiqui y la actuación de Silver Monkeys.
La jornada finalizará con algunos de los actos más esperados de La Víspera: la tradicional hoguera, fuegos artificiales, toro de chispas y disco móvil.
El Día de la Cruz une tradición, devoción y fiesta
El lunes 14 de septiembre, Día de la Cruz, estará marcado por la tradición y la devoción. La jornada comenzará con un acto religioso en la residencia (11.00 horas), acercando las celebraciones a las personas mayores que no siempre pueden desplazarse hasta la iglesia, pero que viven estas fechas con especial emoción. A continuación tendrá lugar la procesión y misa, y vermú popular.
Por la tarde se celebrará el concurso de guiñote mixto, charangazo y la música llegará de la mano de la Orquesta Phoenix, mientras que la programación taurina incluirá el Chikitoro de Ronda y el tradicional toro de ronda. La fiesta continuará durante la noche con música y ambiente en las calles.
Las peñas competirán en el décimo MasterChef Magallón
El martes 15 será uno de los días más participativos y gastronómicos de las fiestas gracias a la décima edición de MasterChef Magallón para las peñas (12.00 horas). En esta ocasión, las protagonistas serán las migas. Las peñas deberán demostrar sus habilidades culinarias y competir por elaborar la mejor receta.
La jornada también contará por la tarde con la comida de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, la música de 3 Al Natural, el espectáculo cómico-taurino de Casta Aragonesa y la actuación de La Juerga Nada Serio. El programa se completará con encierro chiqui, toro de chispas y una intensa noche amenizada por Vibra Show y una disco móvil.
Rancho popular, Grand Prix y humor para despedir las fiestas
El miércoles 16 llegará el último día de las fiestas de la Cruz, aunque Magallón mantendrá el ritmo hasta el final. La jornada comenzará con una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas del municipio: el rancho popular (10.00 horas), en cuya preparación podrán colaborar todos los vecinos que lo deseen.
Después de la comida actuará el dúo musical FuSiOnA2, que acercará el espectáculo Entre Luz y Chavela, con un homenaje musical a Luz Casal y Chavela Vargas. El último festejo taurino de la temporada será el Grand Prix de Peñas.
El gran cierre llegará con el espectáculo de humor y música +Risas, por favor: Los cantantes oregoneses, protagonizado por Marisol Aznar y David Angulo. Antes de despedir las fiestas, todavía habrá tiempo para un último toro de chispas y la tradicional traca de fin de fiestas.
Magallón se prepara para vivir las fiestas de la Cruz
Magallón cerrará así un verano en el que San Lorenzo ha sido el primer gran capítulo y las fiestas de la Cruz serán el segundo. Dos celebraciones diferentes, numerosos actos y un mismo espíritu de participación, tradición y convivencia.
Las fiestas de Magallón son mucho más que un programa de actos festivos. Son reencuentros, charangas, procesiones, comidas populares, peñas, música, risas y costumbres que pasan de generación en generación.
San Lorenzo ya ha dejado su huella en el verano de 2026 y la Cruz llama a la puerta. Del 11 al 16 de septiembre, Magallón volverá a salir a la calle para celebrar y disfrutar en comunidad.
Magallón. Fiestas de la Cruz 2026
- Fechas: Del viernes 11 al miércoles 16 de septiembre
- Actos populares y tradicionales: comidas y concursos gastronómicos, conciertos y sesiones de baile, desfiles de carrozas, humor, actividades infantiles y festejos taurinos.
- Programación
- Nayim, el histórico jugador del Real Zaragoza, habla de lo que está ocurriendo en Ceuta, su ciudad natal: 'La situación está muy mal
- Ya es oficial: Zaragoza limita el burka, prohíbe pernoctar en los parques y multará a las despedidas de soltero que 'alteren la convivencia
- El refugio de Susanna Griso en Aragón: un pequeño rincón de Teruel donde vivió una experiencia única en el mundo
- Cierra un restaurante del Pirineo oscense que convenció a la Guía Michelín tras solo dos años de vida: 'Nos vamos con el corazón lleno
- El refugio de Javier Ruiz en Aragón: un histórico municipio donde premiaron su forma de hacer periodismo
- El dueño de Mercadona logra permisos para ampliar su reino de la arcilla en el Bajo Aragón
- Cierra una histórica pescadería de Zaragoza tras 50 años de servicio en Delicias: 'Da mucha pena para el que ha venido toda la vida
- El restaurante favorito de la periodista María Gómez está en el centro de Zaragoza: 'No se ha perdido nuestros platos