Fiestas de la Cruz en Magallón: seis días de música, tradición y convivencia

El verano festivo de Magallón todavía tiene mucho que ofrecer. Tras las celebraciones de San Lorenzo en agosto, la localidad zaragozana se prepara para vivir las fiestas en honor al Santo Cristo con la Cruz a Cuestas, una de las citas más esperadas en el municipio.

La programación comenzará los días 11 y 12 de septiembre con dos jornadas de prefiestas. A continuación, desde el domingo 13 hasta el miércoles 16 de septiembre, Magallón disfrutará de cuatro días de celebraciones oficiales. En total, serán seis jornadas de música, tradición, gastronomía, actividades infantiles, festejos taurinos y convivencia en las calles.

Prefiestas: música, gastronomía y combate medieval

Las prefiestas servirán para calentar motores antes del comienzo oficial de las celebraciones. El programa incluirá propuestas musicales y gastronómicas como la actuación del Trío Tyffany’s (viernes 11, a las 19.30 horas) y el September Fest (22.00 horas), amenizado por la Oktober Music Band.

También se celebrará una exhibición de combate medieval a cargo de Draconis Armatus (sábado 12, 11.30 horas) y sesión de jotas a cargo de la Asociación de Música y Folclore de Magallón (18.00 horas), además de un concierto del grupo zaragozano Ziro (20.00 horas), entre otras actividades.

Dos días de ambiente festivo con los que las peñas y los vecinos de Magallón comenzarán a prepararse para una de las semanas más intensas del año.

Reinas y Reyes de Magallón 2026. / Ayuntamiento de Magallón

Juanjo Bona, pregonero de las fiestas

El domingo 13 de septiembre llegará La Víspera, jornada que marcará el inicio oficial de las fiestas. Uno de sus momentos más especiales será el pregón y la tradicional puesta del cachirulo a los niños y niñas nacidos durante 2025 (13.00 horas).

Este año, el acto contará con un protagonista de excepción: Juanjo Bona será el pregonero de honor y recibirá la Medalla de Oro de la Villa de Magallón, como reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con Aragón.

Después del pregón tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, que volverá a llenar las calles de color, música y participación. Por la tarde, la programación continuará con una comida popular, charangazo, hinchables infantiles, encierro chiqui y la actuación de Silver Monkeys.

La jornada finalizará con algunos de los actos más esperados de La Víspera: la tradicional hoguera, fuegos artificiales, toro de chispas y disco móvil.

Cartel ganador del concurso de portadas, obra de Lucia Guajardo Pellicer. / Ayuntamiento de Magallón

El Día de la Cruz une tradición, devoción y fiesta

El lunes 14 de septiembre, Día de la Cruz, estará marcado por la tradición y la devoción. La jornada comenzará con un acto religioso en la residencia (11.00 horas), acercando las celebraciones a las personas mayores que no siempre pueden desplazarse hasta la iglesia, pero que viven estas fechas con especial emoción. A continuación tendrá lugar la procesión y misa, y vermú popular.

Por la tarde se celebrará el concurso de guiñote mixto, charangazo y la música llegará de la mano de la Orquesta Phoenix, mientras que la programación taurina incluirá el Chikitoro de Ronda y el tradicional toro de ronda. La fiesta continuará durante la noche con música y ambiente en las calles.

La hoguera, los fuegos artificiales y el toro de chispas alumbrarán la tarde de La Víspera. alumbrarán las noches festivas. / Ayuntamiento de Magallón

Las peñas competirán en el décimo MasterChef Magallón

El martes 15 será uno de los días más participativos y gastronómicos de las fiestas gracias a la décima edición de MasterChef Magallón para las peñas (12.00 horas). En esta ocasión, las protagonistas serán las migas. Las peñas deberán demostrar sus habilidades culinarias y competir por elaborar la mejor receta.

La jornada también contará por la tarde con la comida de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, la música de 3 Al Natural, el espectáculo cómico-taurino de Casta Aragonesa y la actuación de La Juerga Nada Serio. El programa se completará con encierro chiqui, toro de chispas y una intensa noche amenizada por Vibra Show y una disco móvil.

Las peñas volverán a poner el colorido y la animación en las calles. / Ayuntamiento de Magallón

Rancho popular, Grand Prix y humor para despedir las fiestas

El miércoles 16 llegará el último día de las fiestas de la Cruz, aunque Magallón mantendrá el ritmo hasta el final. La jornada comenzará con una de las tradiciones gastronómicas más arraigadas del municipio: el rancho popular (10.00 horas), en cuya preparación podrán colaborar todos los vecinos que lo deseen.

Después de la comida actuará el dúo musical FuSiOnA2, que acercará el espectáculo Entre Luz y Chavela, con un homenaje musical a Luz Casal y Chavela Vargas. El último festejo taurino de la temporada será el Grand Prix de Peñas.

El gran cierre llegará con el espectáculo de humor y música +Risas, por favor: Los cantantes oregoneses, protagonizado por Marisol Aznar y David Angulo. Antes de despedir las fiestas, todavía habrá tiempo para un último toro de chispas y la tradicional traca de fin de fiestas.

Magallón se prepara para vivir las fiestas de la Cruz

Magallón cerrará así un verano en el que San Lorenzo ha sido el primer gran capítulo y las fiestas de la Cruz serán el segundo. Dos celebraciones diferentes, numerosos actos y un mismo espíritu de participación, tradición y convivencia.

Las fiestas de Magallón son mucho más que un programa de actos festivos. Son reencuentros, charangas, procesiones, comidas populares, peñas, música, risas y costumbres que pasan de generación en generación.

San Lorenzo ya ha dejado su huella en el verano de 2026 y la Cruz llama a la puerta. Del 11 al 16 de septiembre, Magallón volverá a salir a la calle para celebrar y disfrutar en comunidad.