Muel se va de fiesta hasta el 13 de septiembre

Solo la inminencia de las fiestas mayores de Muel, desde hoy hasta el 13, podría relegar a un segundo plano la sensación general de alivio por el descenso de las temperaturas o, incluso, la lógica inquietud por el inicio de la vendimia en los terruños de la localidad. Lo cierto es que estos festejos se viven con pasión y alegría. Según Israel Remón, alcalde de la villa: "se esperan con ansia cada año, literalmente como agua de mayo…".

Así que, tras el chupinazo que anuncie la buena nueva, sonará el estruendo sincopado de la charanga, el volteo de campanas de la parroquia y la ermita, o la algarabía de los cabezudos. Todo eso ocurrirá a las 12.00, hora del inicio informal de las fiestas en honor a Nuestra Señora La Virgen de La Fuente, patrona de la villa. Con la lectura del pregón, a las 18.00, las celebraciones serán ya oficiales. Horas más tarde, el ceremonial concluirá con la presentación de reinas y majas tras un recorrido amenizado por la Agrupación Musical de Muel.

En los días sucesivos, el parque y las calles y plazas de la villa acogerán el grueso de actividades: desde sueltas de reses bravas o toros de ronda a juegos, bailes… A la vista está que la programación, "pone una vez más en valor nuestras tradiciones culturales y religiosas con más arraigo. Tanto las convocatorias, actos, concursos como las citas previstas para todas las edades, perfiles, preferencias, gustos, intereses o inquietudes, garantizan que la diversión no decaiga en ningún momento", afirma Remón.

Perspectiva de la villa de Muel y del parque en primer plano. / Vanesa Royo

"Serán días propicios para desconectar y olvidar las preocupaciones y quehaceres cotidianos. Pero, sobre todo, para disfrutar de encuentros con familia y viejos amigos, o degustar especialidades locales; y, en lo posible, para propiciar largas sobremesas en las peñas haciendo memoria: una práctica muy recomendable". Y, por supuesto, para bailar, disfrutar y participar en el jolgorio.

El pueblo crece

"Quiero agradecer a la Concejalía de Festejos y a la comisión de fiestas su entrega y esfuerzo de planificación no solo del programa, sino de las iniciativas que organizan el resto del año. Y, por supuesto, a todo el tejido asociativo local que siempre se ha volcado: clubes y/o sociedades deportivas, organizaciones agrarias, agrupaciones musicales, entidades sectoriales y de ocio, asociaciones empresariales…". Y, obviamente, "al pequeño comercio, establecimientos hosteleros y empresas, no solo locales, y a todos colaboradores que, con su entusiasmo y profesionalidad, hacen posible cada cita: orquestas, empresas de montaje, limpieza, catering…", añade el alcalde.

Interior de la ermita del siglo XVIII con sus pechinas pintadas por Francisco de Goya al fondo. / Vanesa Royo

"El pueblo crece y al censo o al padrón me remito y las necesidades de servicios también. Por otra parte, sin perder nuestra esencia rural, vamos a seguir captando empresas, sobre todo respetuosas con el medio ambiente, para los tres polígonos de la villa, que añadan valor, ofrezcan oportunidades de empleo y contribuyan a fijar población", argumenta.

El bus urbano de Zaragoza y otras líneas interurbanas con parada en la localidad han influido en el notable incremento de visitantes registrado a lo largo de este año: "Por sus atractivos y proximidad ya sea la presa romana, la ermita y sus pechinas de Goya o los restos del palacio-castillo de los Marqueses de Camarasa consolidados recientemente; nuestro entorno, la cerámica de estilo mudéjar tan singular o el vino, Muel se ha convertido en un destino apetecible dentro del área metropolitana".

Pila bautismal, característica de Muel, en manos de un artesano. / VANESA ROYO

Las fiestas sirven también para hacer memoria colectiva, para hacer pueblo… En general, "en Muel hay muy buen ambiente y esa paz y esa armonía son los dos aspectos de los que más se puede enorgullecer un alcalde. Se puede discrepar, cómo no, pero siempre con educación y respeto", concluye Remón.