Santi Yusta: "Creo que puedo ser un jugador importante para la salvación del equipo"

PREGUNTA: ¿Cómo llega el equipo a la final contra el Betis?

RESPUESTA: Con muchas ganas. Creo que ante el Joventut dimos un gran paso adelante. Tenemos que seguir por esa línea. Y espero que las nuevas incorporaciones nos puedan ayudar. Vamos a Sevilla con la mentalidad de ganar.

P: No queda otra.

R: Nosotros somos los primeros que sabemos en la situación en la que estamos, peleando por lo que nadie quiere pelear. La tensión está ahí y es inevitable.

P: ¿Hay miedo?

R: Miedo siempre hay, eso significa que te importa por lo que estás jugando. Si no lo hubiera sería una mala señal. Pero lo hay hasta cierto punto. Nos hemos merecido estar en la posición que estamos y espero que logremos hacerlo mucho mejor para merecernos salir de abajo.

P: ¿Qué ha pasado durante este año para llegar a esta situación?

R: No sabría decirte. Han sido meses incómodos. Al comienzo la mala suerte con las lesiones, luego la temporada tan accidentada y con tantos cambios desde luego no ha ayudado. Pero somos profesionales y la verdad es que no hemos sabido adaptarnos.

P: ¿Cree que le ha sentado bien al equipo el cambio en el banquillo?

R: Lo ideal hubiera sido no haber tenido que cambiar y que hubiera ido bien con Jaume (Ponsarnau), pero sí, creo que sí. Cuando llega un entrenador nuevo siempre es un estímulo nuevo.

P: ¿Cómo es Sakota como técnico?

R: Es un tío que sabe mucho de baloncesto. Y tiene una doble cara porque es capaz de darnos tranquilidad, te dice las cosas de muy buenas maneras pero luego te regaña, te mete presión y te da ese pellizco necesario para los jugadores que te sirve para estar en tensión. Sabe lo que quiere y cómo lo quiere.

P: Él pide tiempo para hacer crecer al equipo pero eso es lo que el Casademont no tiene.

R: Es verdad que no hay mucho tiempo, pero todos necesitamos un proceso de adaptación, es inevitable. Tiene que conocer los jugadores que tienen y nosotros tenemos que conocerlo a él. Y a los nuevos compañeros.

P: ¿Qué pueden aportar los recién llegados?

R: Kilpatrick es un tío veterano con mucha experiencia en la ACB y sabemos que puede darnos mucho. Ferrari si viene con el nivel de Manresa es diferencial y Mekowulu es muy fuerte, se pega dentro de la pintura y será clave a la hora de mejorar en el rebote.

P: Y usted, ¿puede ser también clave para que el equipo se salve?

R: Me gustaría, claro. Y además creo que puedo. Siempre intento dar mi máximo, el 100%. A veces sale bien y a veces sale mal, pero creo que mi actitud es muy buena. Con más o menos protagonismo mío, ojalá logremos el objetivo.

P: ¿Cómo valora su temporada hasta la fecha?

R: Bueno, irregular. Ahora estoy mucho más contento que antes. La lesión de menisco me marcó mucho, viniendo además de donde venía. La cabeza inconscientemente te frena. Pero he encontrado poco a poco las sensaciones y ahora tengo mucha confianza

P: Sus dos últimos partidos así lo demuestran. ¿Merece más minutos?

R: Ahí no me meto, se sale de mi profesión. Los jugadores siempre queremos jugar más para poner nuestro granito de arena.

P: El último partido lo estaba haciendo bien y no jugó mucho en el último cuarto. ¿Lo entendió?

R: Me sentía bien pero el técnico optó por alguna cuestión táctica que creía que era mejor para el equipo y yo respeto su decisión.

P: Volviendo al tiempo. ¿Confía en que haya suficiente para acoplar todas las nuevas piezas y así mantener la categoría?

R: Yo creo que sí, de verdad. En baloncesto las cosas pasan muy rápido, para bien y para mal y si empezamos a ganar se verán las cosas diferentes. Los que estamos tenemos que intentar que los nuevos se adapten, pero ellos también tienen que poner de su parte.