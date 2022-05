A por la puerta grande

A una victoria está el Casademont Zaragoza de, si no ya de manera matemática, certificar virtualmente la salvación en la Liga Endesa. Una permanencia que hace tan solo un mes parecía casi una quimera, con el equipo enfrascado en una dinámica que presagiaba un desastre, podría aclararse de manera definitiva si los aragoneses consiguen imponerse este sábado a domicilio al Baskonia (18.00 horas) en el choque, a priori, más complicado de los tres que les restan a los pupilos de Dragan Sakota.

Pero el refranero popular es sabio y por todos es bien sabido aquello de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que el Casademont debe saltar al Buesa Arena con la intención de volverse a casa con los deberes hechos. A su favor contará con la confianza que les han dado a los zaragozanos las tres victorias consecutivas que consiguieron, previas al desliz frente a Bilbao del pasado fin de semana, y poder afrontar el duelo en tierras vascas sabiendo que no es su última bala y que no tienen el cuchillo en el cuello por el momento. En contra, un equipo de Euroliga que, tras un curso irregular, llega en su mejor momento de la temporada y, eliminado ya de la competición europea, pelea por mejorar su puesto en la clasificación para evitar a Real Madrid y Barcelona en el primer cruce del playoff.

Dijo en la previa Sakota que habían analizado la derrota ante Bilbao y que habían conseguido detectar los errores cometidos y era el momento de proponer soluciones, porque a pesar de no cuajar un buen partido ante los vascos, el Casademont parece haber encontrado la tecla por lo menos para competir cada partido, característica que les ha faltado a los zaragozanos durante buena parte de la temporada.

Buena falta le hará ese gen competitivo, personificado en la figura de Ferrari desde su aterrizaje en la capital aragonesa, para tratar de obtener el ansiado triunfo. Imprescindible será una buena defensa ante un conjunto que cuenta con uno de los mejores perímetros de la ACB. Su máxima estrella es el base estadounidense Wade Baldwin, que a pesar de no haber mostrado toda la regularidad que se esperaba de él, sí que ha evidenciado su capacidad para romper partidos por sí mismo. Sus 12,3 puntos, 3,2 rebotes y 3,9 asistencias por encuentro no hacen justicia al respeto que infunde en la cancha. Acompañándolo a la perfección en el puesto de uno está el veterano Granger, que está especialmente atinado en el tiro de larga distancia. Jugadores como Simone Fontecchio y Rokas Giedraitis son también una amenaza desde el exterior en un bloque que tampoco va cojo en la pintura, con Alec Peters y Steven Enoch como sus máximos referentes. En definitiva, infinidad de armas que exigirán la mejor versión de los de Sakota si quieren traerse el triunfo de Vitoria.

Todos a una

Al liderazgo de Ferrari se le tendrá que sumar la intensidad de Mekowulu, la eficacia de Yusta, la intimidación de Hlinason, y el acierto de Kilpatrick para hacer frente a las embestidas de Baskonia y soñar con rematar la faena a lo grande. Sacar de la zona de confort a las estrellas del conjunto vasco y evitar las desconexiones se antoja fundamental en un encuentro en el que los aragoneses deben tratar se sufrir durante 40 minutos para poder respirar tranquilos. 40 minutos que pueden suponer el alivio definitivo o, por el contrario, contener el aliento y prepararse para vivir unas dos últimas jornadas de infarto. Todo ello depende de un triunfo. Tan solo uno. La salvación a tan solo una victoria. Tan cerca y, a la vez, tan lejos.