No quería pagar la crema y el pintalabios que llevaba en las manos de ninguna de las maneras y acabó detenida por un delito de robo con intimidación. Primero sacó una tarjeta que no iba a su nombre y al ser pillada no dudó en esgrimir una pistola que ocultaba dentro del bolso y encañonar a la dependienta.

Los hechos tuvieron lugar a finales del mes pasado en un establecimiento de cosmética de Utebo. Según pudo saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la arrestada, identificada como M. G. A. E., española de 55 años y con antecedentes varios, entró a la tienda como una clienta más. Eligió dos productos de cosmética y fue a la caja a pagar, momento en el que sacó una visa, aunque la dependienta quiso comprobar, la identidad. No correspondía al de la mujer, así que sacó una pistola, la atemorizó y entró detrás del mostrador, si bien no se llevó el dinero. Un atraco que investigaron agentes del puesto de la Guardia Civil en Utebo quienes pudieron identificar y localizar a la sospechosa. Cuando el instituto armado realizó la entrada y registro de la vivienda hallaron el arma empleada y la ropa que vestía en el momento del robo con intimidación. La mujer ya duerme en la cárcel de Zuera, tras así decretarlo la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza.