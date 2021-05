El rodaje del nuevo trabajo de Viki and the Wild titulado El libro, tendrá lugar este lunes y martes y será un videoclip protagonizado por la actriz Luisa Gavasa que verá luz a principios de junio. Será entonces cuando Viki Lafuente saque a la luz su nuevo single, que formará parte de su nuevo álbum, Libre, que será lanzado en septiembre. Junto a su banda habitual, Viki and the wild, se trata este nuevo single del más personal hasta la fecha por parte de la compositora y cantante, tras el buen recibimiento por parte de público y crítica de sus anteriores trabajos.

Con un equipo aragonés prácticamente en su totalidad, el videoclip y la letra de este nuevo tema será la base para un cortometraje que tratará la enfermedad del alzhéimer protagonizado por la reconocida y laureada actriz aragonesa Luisa Gavasa, ganadora de un Goya en el año 2015.

El equipo rodará en la Casa Palacio de Torre Virreyna de Movera con producción de Barbecho Producciones y orquestado por la propia cantante y compositora, junto con la dirección y guión de Víctor Izquierdo, Elisa Forcano y Juan López de la Osa y dirección de fotografía a cargo de Mario López, responsable también de la reciente El último show de Aragón TV. Además, el equipo cuenta con el apoyo de AFEDAZ (Asociación de familiares enfermos de alzheimer) debido a la temática que aborda este nuevo tema de Viki and the Wild, como el posterior cortometraje basado en el videoclip.

Con dirección de arte, maquillaje y vestuario a cargo de Sheyla Lozano, habitual en la carrera de Lafuente, la realización del atrezzo y portada del single y cortometraje correrá a cargo de Lorena Cosba, fotógrafa y artista experimental y el diseñador gráfico Luis López. El proyecto cuenta con el apoyo de la Academia de Cine Aragonesa.

Viki and the Wild se define a sí mismo como un proyecto de «rock de verdad, que bebe de las raíces del mismo y se expresa con contundencia. Soul que hace orgullosa gala de su fuerza. Con la mejor voz del universo arropada por músicos y músicas con el virtuosismo en el alma y en los dedos. La pasión y la poderosa voz de Viki Lafuente; la magia y la fuerza de Alex Comín a la guitarra; el flow y el poderío de Jesús Martí al bajo; la potencia y la luz de Gigi Cano la batería y los coros; el buen rollazo y la delicadeza de Humberto Ríos a los teclados y coros; y la runa Algiz protectora de guerreros».