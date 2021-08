Con un concierto homenaje a las hermanas Boulanger de la mano del violonchelista zaragozano Eros Jaca y el pianista Jorge Nava se inaugura este miércoles (20.00 horas) en el Museo de Huesca la cuarta edición del festival Múver organizado por el Gobierno de Aragón.

«El concierto –explica Eros Jaca, quien desarrolla su vida profesional en Suiza– es un viaje por el París de principios del siglo XX donde las figuras centrales son las hermanas Boulanger que fueron las primeras mujeres en ganar el premio internacional de composición en un mundo musical patriarcal. Todo en un momento donde era obligatorio estar a la sombra del marido como le sucedió a Alma Mahler. Ambas le abrieron el camino a muchas mujeres compositoras del siglo XX». En ese sentido, Eros Jaca destaca a la menor, Lili (quien falleció con apenas 24 años):_«Era una niña prodigio. Es una pena no ver cómo hubiera evolucionado, para mí que hubiera sido una especie de Mozart. Ella utilizaba ya armonías muy evolucionadas para aquella época. Jorge Navas y yo encontramos que las armonías que usa son casi jazzísticas, están muy evolucionadas y cuenta con colores renovadores. Veo claro que su obra está basada en el impresionismo francés y esos colores los ha sabido transportar con sonidos. Es increíble los colores que ella encuentra a tan corta edad».

Así, Jaca y Navas incluso estrenarán en Huesca D’un soir triste para violonchelo y piano: «En su lecho de muerte empezó la transcripción de esta obra (que hizo para trío) a piano y cello y este boceto original nosotros lo hemos conseguido, lo hemos sonorizado y grabado. En este concierto es la primera vez que se va a tocar», revela el propio Eros Jaca que explica que, en el programa de este miércoles (Parfums sonores) se han acercado a las dos compositoras «a través de su entorno». De ahí que también se vayan a escuchar obras de Gabriel Fauré, «quien fue su mentor» y de Stravinski, «un gran amigo de Nadia con el que hubo mucho respeto mutuo».

Este repertorio surge de un cedé del mismo nombre que ambos músicos publicaron en abril del 2020 y con el que han sido finalistas de los premios de música independiente MIN: «El reconocimiento está muy bien para el ego pero en primer lugar uno tiene que estar contento consigo mismo y con su trabajo. Tengo 33 años y este es mi primer cedé. He tardado bastante porque siempre pensaba que no estaba listo para ese paso porque es algo que se queda de por vida, es una foto de un instante sin importar el pasado ni el futuro y eso me daba mucho vértigo. Ahora pensé que era el momento, hemos tenido muchas buenas críticas por lo que estamos muy contentos y tenemos conciertos tanto en España como en Suiza este año», señala el violonchelista.

El zaragozano desarrolla su carrera profesional en Suiza en lo que es un ejemplo de que la comunidad exporta mucho talento: «Aragón tiene mucho potencial para hacer cosas culturales muy interesantes. Tengo la sensación que a veces intentamos construir desde el tejado y la base es el sistema educativo, la música está bastante dejada de lado y no hay que olvidar que la música ayuda a producir un pensamiento independiente, ayuda los estudios, a la memoria, a los idiomas porque las partituras es como aprender otro idioma,... Hay que apostar por la base y potenciar el músico amateur», concluye.

Las entradas para los conciertos del Museo de Huesca salen este miércoles a la venta por 15 euros a las 19.00 horas en el centro. Por su parte, los pases para todos los espectáculos del Museo de Zaragoza y del IAACC Pablo Serrano también saldrán a la venta este miércoles en el Museo de Zaragoza en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.