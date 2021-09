El apego de los lectores españoles mayores de 14 años al papel se mantiene de manera muy sólida pese a la progresiva digitalización de la sociedad. Esta tecnología analógica y milenaria es la preferida por el 58% de los lectores, mientras que el 27% ya consume la versión digital de las distintas publicaciones. Ésta es una de las principales conclusiones de la encuesta realizada entre su panel de internautas por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).

La preferencia de los lectores españoles por el formato en papel es clara aunque la encuesta constata, en lo referente a los que prefieren los libros digitales, un aumento de cinco puntos. También en lo que atañe a la compra de libros digitales se percibe un incremento. Con respecto a 2018, fecha en que se hizo el último panel, se ha incrementado en tres puntos el número de lectores que sólo compran libros digitales (un 7%). Sin embargo, el 47,7% de los encuestados aseguran que sólo adquieren libros en papel, una cifra inferior al dato histórico, que oscilaba entre el 53% y el 54%. Existe un 12% de consumidores que compran indistintamente libros en papel y digitales. La encuesta revela que el 33% de los españoles no compraron ningún libro en el último año.

En este trabajo de investigación sobre el consumo lector, se analiza también la afluencia a las bibliotecas y, en este apartado, se constata una caída del 41% de asistencia a los servicios públicos de préstamo, dato que hay que atribuir a las restricciones por la pandemia.

La encuesta revela que el 33% de los españoles no compraron ningún libro en el último año

El libro digital ha prendido entre los lectores y un 64% reconoce que ha leído un libro en este formato, una cifra que está 4 puntos por encima de la registrada en 2018. No obstante, si tuvieran que elegir entre el formato en papel y el digital, sin lugar a dudas un 66% se decanta por el papel. Es más, al comparar las cifras con los resultados de años anteriores, crece en cuatro puntos los que prefieren leer en papel a leer en pantalla. A un 17% de los lectores les resulta indiferente y otro 17% se decanta claramente por la versión electrónica.

La epidemia lectora se desinfló después del confinamiento del año pasado

La primavera confinada de 2020 fue también la primavera de los lectores. El panel de internautas de la AIMC constata que un 41% de los españoles leyó más durante estas semana de reclusión obligatoria, frente a un 17% de personas que admiten que leyeron “menos o nada” durante el confinamiento a causa de la pandemia. No obstante, el hábito lector se diluyó en cuanto pudimos salir de casa. La encuesta muestra que sólo un 11% sigue leyendo más incluso que en aquellos días de encierro forzoso y un 32% reconoce que ahora lee menos. Este estudio elaborado a partir de respuestas de internautas, revela que se siguen considerando lectores. Aseguran que leen un libro al mes. De ese promedio de 11,6 volúmenes al año, 6,4 son en formato papel y otros 5,2 en formato ebook. Los datos también constatan, en la franja de los más asiduos a la lectura, que en España hay un 20,5% de la población que lee más de 15 libros al año. En lo referente a géneros, la novela se lleva la palma. El 75% escoge una novela como primera opción a la hora de leer un libro. En cuando a los lugares de lectura, el hogar es sin duda el espacio preferido para el 92% de los encuestados. No obstante, un 4% dice que su lugar principal de lectura es el trabajo y un 2% afirma que sobre todo lee en sus viajes en el transporte público. La encuesta elaborada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación entre su panel de internautas trata también de esclarecer qué cambios se han producido en el uso del tiempo libre entre los españoles y con respecto a la época anterior a la pandemia de coronavirus. Un 37% de los encuestados asegura que ahora le dedica más tiempo a navegar por internet. Un 23% confiesa que ha empezado a pasar más tiempo con la familia y un 22% reconoce que hace más ejercicio. La encuesta de la AIMC se realizó entre el pasado 30 de abril y el 26 de mayo mediante 1.850 entrevistas. A lo largo de este año la entidad seguirá explorando los cambios en las costumbres con respecto a tiempos pre-pandemia.

El “tacto y la experiencia”, por eso se elige el libro en papel

¿Cuáles son los motivos del lector para decantarse por el papel o el libro digital? La encuesta revela que el 52% de los lectores dicen que prefieren la lectura en papel por “el tacto y el manejo del libro”. Un 45% lo prefiere porque “leer libros en el formato tradicional es una experiencia muy diferente a leerlos en el formato electrónico”. En cuanto a los partidarios del libro electrónico, un 38% considera decisivo “el ahorro de peso y volumen”. Un 21% lo prefieren por “la posibilidad de disponer de muchos títulos diferentes en un único objeto” y un 18% lo elige por el ahorro económico que supone con respecto a las ediciones impresas.

El 16% de los españoles asegura que no lee nunca

El 16% de los internautas encuestados por el AIMC asegura que no lee nunca o casi nunca. A la hora de dar motivos, una mayoría argumenta que “no le gusta” o que “no le interesa la lectura”. Con respecto al consumo de textos en la web, un 12% de internautas afirma que nunca lee textos largo y, por contra, un 48% afirma que lee textos largos (“de varios párrafos”) todos los días en internet. Aunque entre los lectores de libros el e-book sigue siendo el dispositivo más utilizado, se registra un incremento de 5 puntos en la lectura a través del teléfono móvil. Así, un 25% de los lectora digitales respondieron que consumen libros leyendo en estas pequeñas pantallas.