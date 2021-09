Ha sido catalogada como la voz de la España rural. Cantautora y apasionada del rock, Isabel Marco ha presentado en el Espacio Ambar su tercer disco, Sin domesticar, con el que espera dar el salto definitivo a la escena nacional. Aunque sin olvidarse de sus orígenes.

El tercer álbum de Marco llega con nuevos sonidos y con la intención de «hacer algo diferente a las canciones que había hecho antes, aportando modernidad pero manteniendo el sentido de siempre», ha contado Marco. La cantautora ha reflexionado sobre el proceso de composición de este nuevo disco, un momento «en el que no pienso hacia donde voy y dependo de la aparición de las musas».

La innovación llega de la mano de su equipo habitual, con Pablo Martínez al frente de la producción. «Repito la fórmula porque quedé muy satisfecha con los dos primeros discos», ha detallado la cantautora, que ha afirmado que Sin domesticar «es el disco que más en serio me he tomado, porque creo que me va a ayudar mucho a seguir creciendo en mi carrera en solitario».

Natural de Alcorisa, Marco promete mantener intactas las raíces que le han llevado a hacerse un hueco en el género de la canción de autor. La artista bajoaragonesa ha defendido que «siempre me ha gustado la vida en el campo» y que, pese a la tendencia al alza de buscar el éxito en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sigue convencida en que podrá sacar su carrera adelante desde un pequeño municipio de la España rural: «Insisto en forjar mi carrera desde el mundo rural, aunque tenga que trabajar el doble o el triple».

Su cariño por los pequeños pueblos también está presente en su espectáculo en vivo, ya que Marco presenta un concierto adaptado a la situación a las poblaciones menores: «El espectáculo acústico es más intimista y más accesible para los municipios pequeños, que quizá no puedan organizar un concierto con la banda al completo».

«Tengo ganas de que el rock me envuelva», ha confesado Marco, que presentó también Electricidad, su último videoclip. La artista ha celebrado la cantidad de oportunidades con las que contará en los próximos meses, aunque admitió que la agenda, por la situación sanitaria, «está más llena de borrones que nunca». La cantante aragonesa comienza su gira recorriendo tres municipios aragoneses en 70 horas: Biescas el viernes 24, La Hoz de la Vieja el sábado 25 y Grisén el domingo 26. También ha confirmado conciertos, entre los meses de octubre y diciembre, en Almazán, Barcelona, Santander y Madrid. Marco aseguró su presencia en Zaragoza el próximo mes de enero.