El ciclo Teruel a todo jazz se desarrolla del 21 al 23 de octubre e incluye también actividades en el Espacio Luvitien así como un pasacalles. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Teruel, estrena en esta edición un escenario en la Plaza de la Marquesa.

Este encuentro de aficionados al jazz pretende llegar cada vez más al público en general, por lo que se ha decidido realizar la mayor parte de las actuaciones en la calle. En 2019 comenzó una nueva etapa en cuanto a su organización, implicando tanto a la Escuela Municipal de Música como al Espacio Luvitien, que continúa en la actualidad.

El ciclo dará comienzo el jueves 21 de octubre a las 19.30 horas con Thomas Kretzschmar Quartet en la Plaza de la Marquesa y sesiones íntimas con este cuarteto en el Espacio Luvitien a las 22.00 horas. El viernes día 22 a las 19.30 horas la Plaza de la Marquesa acogerá la actuación de An Extraordinary Quintet, y a las 22.00 horas sesiones íntimas en el Espacio Luvitién con An Extraordinaryas. Por último, el sábado 23 de octubre a las 12.00 horas Pool Jazz Minijam actuará en la Plaza de la Marquesa, a las 16.30 horas, sesiones íntimas en el Espacio Luvitien con The Shag Sharks, a las 18.00 horas espectáculo de calle con The Shag Sharks Marching Band desde la Plaza Bolamar hasta la Plaza de la Marquesa, y a las 19.30 horas actuación en esta plaza de The Shag Sharks Septet.

La entrada es gratuita a todos los actos, sin necesidad de reserva previa, y cumpliendo con la normativa sanitaria anticovid.