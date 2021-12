Escritora y periodista especializada en los pueblos de la España rural. Acaba de publicar ‘Detendrán mi río’ con Libros del KO, una crónica de la desaparición de la huerta de Cauvaca por la construcción de varios embalses cerca de la población.

¿En qué género se puede enmarcar ‘Detendrán mi río’?

No lo sé ni yo. La idea original era continuar con la línea de periodismo narrativo en la que llevo trabajando un tiempo. Es mucho más narrativo porque la historia me lo pedía, aunque la historia sigue siendo antropológica y periodística. Desde la universidad me llaman perioantropodista (risas).

¿Qué límites se pone entre la función periodística y la de escritora?

Es complicado... Si hago una descripción de una persona, me baso en las entrevistas y en las fotos, pero también dejo lugar para narrar. Pero me contaron mucho, por lo que ha sido un caso relativamente fácil.

¿Cómo llega a la historia de Mercedes, protagonista del libro?

Iba a ser una segunda parte de Quién te cerrará los ojos, pero centrada en los pueblos sumergidos de España. Caspe solo iba a tener un capítulo pero me adelantaron algo de la vida de Mercedes. En cuanto hable con ella me di cuenta de que ella tenía todo lo que yo buscaba: la esencia tenía que ser mostrar cómo es la relación con el agua de una persona de ribera. Tenía unos recuerdos muy lúcidos, dando mucha relevancia a lo que le pasó de niña: se acordaba de todo lo que vivió a los 5 o 6 años pero, en el momento en el que se casa y abandona Cauvaca, su respuesta es «yo ya me fui de allí», pese a trabajar a diario en la huerta.

Pero, algo más que una mujer tiene que cambiar todo un libro, ¿no?

Me interesaba mucho contar cómo se convive con la sensación de que van a acabar con tu mundo. Es una situación que pasa en cualquier pueblo inundado, no solo en este. La gente se pasa medio siglo peleando con ese rumor, algo que es muy duro: te están haciendo ver durante cincuenta años que seguro van a acabar con tu lugar en el mundo y que te vas a tener que ir.

La historia de Mercedes también cuenta la historia de Cauvaca.

He intentado que el agua esté siempre presente, en todo el libro. Intento que estén presentes los animales, el medio y la vida de la gente en el pueblo. Mostrar lo importante que era el agua en la vida a vida de estas personas.

¿Percibe revanchismo o rabia en los testimonios de la gente que vio desaparecer su pueblo?

Ellos ya tenían esa sensación de que para la llegada de un mundo nuevo el suyo debía desaparecer. El franquismo les dijo que debían salir de su lugar por el bien del resto de España. Convivieron con su problema durante mucho tiempo y lo asimilaron._

¿Se valora lo suficiente lo que tienen que contar nuestros mayores?

No me gustaría generalizar, pero creo que solo prestamos atención cuando empezamos a tener cierta edad. Yo me arrepiento de no haber retenido ciertas cosas hasta que he sido más mayor.

‘Detendrán mi río’ es un proyecto vivo, que no termina solo con la publicación del libro.

He realizado en paralelo un mapa-reportaje. Quiero, en paralelo, contar las historias de otras personas que sufrieron lo mismo: detendranmirio.com es la página web en la que se pueden conocer esas nuevas historias, que se sigue ampliando. El correo detendranmirio@gmail.com está habilitado para que si alguien conoce un caso así lo cuente y se pueda completar el mapa.