Tu otra bonita: "No nos gustan las etiquetas. Nos encanta la música"

Tu otra bonita hace parada en Zaragoza el próximo sábado con su gira El brindis. El grupo madrileño actuará en la sala Rock & Blues a las 21.00 horas, en la que será su novena estación tras tocar en ciudades como Vigo, Bilbao, Madrid o Barcelona. Tras dos años complicados, en lo que a música en vivo se refiere, la banda reconoce que tenía "ganas de sentir al público de otra manera". Su guitarrista, Félix Vígara, admite que han vivido, al igual que el resto de artistas, "momentos complicados", pero que, sin embargo, les han permitido crecer en otros ámbitos, como el streaming.

Los madrileños cuentan con más de 500.000 oyentes mensuales en plataformas como Spotify, lo cual supone "un premio a la constancia de tantos años", afirma Vígara. Tu otra bonita imagina sus momentos más especiales "con el vino de la casa, entre risas y risas, y una sobremesa eterna". Una filosofía que el guitarrista relaciona con su naturalidad como grupo, con su forma de ver y disfrutar la vida. Buena muestra de ello es su versión de Alegría de vivir, de Ray Heredia, la cual suma más de siete millones de reproducciones en Spotify desde su lanzamiento.

La gira sirve de lanzamiento de cara al público de su último disco, Crema, publicado en 2021. El álbum se compone de letras "más profundas" que nunca, en términos del propio Vígara. Un trabajo que, además, está dando muchas alegrías al grupo, como manifiesta el Disco de Oro que recibió su tema Alitas de mar. Un reconocimiento que "da alas" al grupo, según el guitarrista, quien otorga la mitad del mérito a Juanito Makandé, la otra voz que colabora en este tema. Las colaboraciones son otra de sus señas de identidad, como demuestran sus canciones junto a Miguel Campello, Travis Birds o el propio Juanito Makandé. "Poder compartir tu música con otros artistas es maravilloso, muy especial", tal y como reconoce el músico madrileño.

Música sin etiquetas

Otra de las claves del éxito de la banda, para el guitarra, es el no tener un estilo marcado: "Es bonito no tener definición. Desde el principio, nuestro objetivo ha sido sonar a Tu otra bonita". Una mezcla de ritmos que se debe a su pasión por la música. "No nos gustan las etiquetas. Nos encanta la música y no nos cerramos a nada", sentencia. Unos sonidos que, acompañados por las letras compuestas por Héctor Lacosta, hacen de los madrileños un grupo único.

Por el momento, el público está respondiendo a su vuelta a los escenarios. "Estamos llenando las salas, se nota que la gente tenía ganas de volver a ver en directo a la banda completa", añade Vígara, quien espera seguir con esta tendencia en la capital aragonesa. "Es una ciudad brutal. Hace mucho que no vamos, pero viendo el ritmo de venta de entradas, la gente se está empezando a calentar", concluye. En cuanto al futuro, el guitarrista no mira más allá de los próximos conciertos: "Estamos centrados en la gira, luego vendrán los festivales. Para un nuevo disco empezamos a pensar cosas, pero sin fechas".

Las últimas entradas para el concierto se pueden adquirir en la página web SeeTickets, por un precio aproximado de 20 euros. Como curiosidad, el grupo también ofrecía el pack -ya agotado- Alegría de vivir, el cual incluía una o dos entradas junto a una botella de vino, en línea con la filosofía vital del grupo. Las entradas pueden ser adquiridas por mayores de 16 años, mientras que los menores de esa edad podrán asistir acompañados por su padre, madre o tutor.