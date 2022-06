La portuguesa Ana Luisa Amaral y el italiano Nuccio Ordine serán los protagonistas del nuevo número de la revista cultural aragonesa 'Turia' con dos entrevistas a fondo. "Somos hoy el futuro de mañana, y sin memoria y sin pasado no podemos construirlo", dice Amaral en su entrevista, mientras que Ordine deja claro que "mi patria es una nación que me permite pensar y escribir libremente".

El número la revista cultural del Instituto de Estudios Turolenses (IET) de la Diputación de Teruel (DPT) también publica por primera vez en español a Costica Bradatan, reconocido filósofo estadounidense de origen rumano, informan los editores en una nota de prensa.

Amaral es una de las autoras más destacadas, reconocidas y originales de la poesía portuguesa, además de poseer un amplio reconocimiento a su trabajo literario con galardones como el reciente Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más importante de los que se conceden en España a la poesía en lengua española y portuguesa. En un anticipo de la entrevista que facilita la publicación, Amaral asegura que "la memoria y el olvido, no son cosas incompatibles".

"Estuve en el Aula de Poesía Díez-Canedo, en Badajoz, y me contaron que en la vieja plaza de toros el alcalde había mandado tapar los huecos de las balas, que estaban allí desde la Guerra Civil y la toma violenta de la ciudad, porque era ya tiempo de olvidar el pasado. Eso es algo muy grave, muy serio, puesto que yo no solo puedo hablar de futuro y pensar en el futuro. Si pienso en el pasado, el tiempo humano como nosotros lo concebimos, como lo entendemos en esta ilusión nuestra, que es la única que tengo, intuyo que somos hoy el futuro de mañana, y sin memoria y sin pasado no podemos construirlo. Debemos conocer lo que pasó, lo bueno y lo malo también. No hay otra forma de construir un futuro mejor", explica en la conversación.

Referencia en Italia

Por su parte, Nuccio Ordine es uno de los nombres propios mas carismáticos y de mayor proyección de la cultura italiana contemporánea. Un autor que, con sus ensayos más recientes, ha conquistado a la crítica y a los lectores con su certera defensa de la utilidad de lo inútil, así como con su cuestionamiento de la política neoliberal vigente hoy que, a su juicio, ha descuidado los pilares de la dignidad humana: el derecho a la salud y el derecho al conocimiento.

Se trata de dos conversaciones exclusivas, que permiten no sólo averiguar las claves de su trayectoria, sino también descubrir sus opiniones sobre un amplio repertorio de temas de interés.

Ambos son, por encima de todo, autores de una obra de marcada originalidad, rigor y relevancia en sus respectivos ámbitos. Ana Luisa Amaral y Nuccio Ordine son, sin duda, dos personalidades muy atractivas y su opinión nos enriquece a la hora de interpretar este tiempo tan difícil y complejo que se está viviendo.

En la revista ambos hablan, con absoluta libertad y franqueza, de sus respectivas obras e itinerarios vitales.

Y, sobre todo, con sus respuestas se ocupan también de abordar cuestiones que afectan o interpelan como la necesidad de trascender la literatura e intervenir en el ámbito social y político; la importancia de considerar la poesía como la lengua de la unión con el mundo, de la vinculación con el otro; o la ceguera y el error de una sociedad que ha puesto en el centro de sus objetivos el enriquecimiento económico.

Costica Bradatan

También, entre otros contenidos relevantes, el nuevo número de 'Turia' invita a leer un clarificador texto de Costica Bradatan sobre el papel de la filosofía en nuestra época.

En él, este pensador desarrolla la tesis de que la filosofía no debería ser una rutina académica sino un arte de vivir y todo arte de vivir comporta un arte de morir. No en vano, el original que ahora se publica en la revista es un anticipo editorial del libro 'Morir por ideas', que verá la luz este año en España y será publicado por Anagrama.

Según Bradatan, la muerte del filósofo clásico griego Sócrates creó un paradigma, el del filósofo responsable y consecuente, que ha determinado toda la filosofía occidental.

Ante esa circunstancia clave, Bradatan repasa en su libro las circunstancias de una galería de personajes (Sócrates, Hipatia, Tomás Moro, Giordano Bruno y Jan Patocka) que murieron por defender sus ideas en un momento decisivo.