El 15 de septiembre del año 1972 se publicó el primer número de la revista 'Andalán', una publicación que surgía en un momento en el que habían fracasado los intentos internos de cierto aperturismo por parte de la dictadura franquista terminando por triunfar la línea más conservadora liderada por el almirante Carrero Blanco. Y eso suponía un problema, ya que esta nueva publicación surgida en Aragón lo hacía con una vocación de ser una revista de información general con claras posiciones en favor de la democracia, izquierdista, aragonesista y en contra de la dictadura.

Su fundador y primer director, el economista e historiador andorrano Eloy Fernández Clemente, ya había realizado varios intentos para publicar la revista en varias ocasiones desde el año 1970, pero las peticiones de permisos no fueron atendidas hasta lograr su objetivo más de dos años después. 'Andalán' se convirtió en pocos años en todo un referente de la prensa aragonesa por ser la única publicación que trataba aspectos de la política internacional, información laboral, etc, y sobre todo de forma crítica con el régimen franquista y que no se veía en la mayoría de diarios y revistas del momento. De hecho era toda una novedad para una prensa aragonesa que se había mantenido prácticamente inmóvil desde la Guerra Civil. Esto por supuesto le llevó a sufrir varios secuestros de sus tiradas.

16.000 ejemplares

Desde su fundación en aquel septiembre de 1972 se pasó de una tirada de 3.000 ejemplares por número a los en torno a 16.000 del año 1979 que además no se quedaban sólo en Aragón, sino que también llegaban a los numerosos aragoneses afincados en Madrid y Cataluña. Así se convirtió en una de las voces más importantes que clamaban por la recuperación de las señas de identidad aragonesa, algo que se fue reafirmando ya con la Transición dejando más esa vocación izquierdista de actualidad política y social de sus inicios para centrarse más en temas de la cultura y del aragonesismo intelectual. Por sus diferentes ediciones fueron pasando varios editores y numerosos escritores que no me atrevo a mencionar por el temor de dejarme en el olvido a cualquiera de ellos.

El momento histórico en el que surgió 'Andalán' fue de una gran importancia para España y para Aragón, primero con la muerte de Franco y con la Transición hacia la democracia, pero también con el proceso de la creación de las diferentes autonomías. La población aragonesa reclamaba lograr una autonomía política tal y como se mostró en masivas manifestaciones como la producida en las calles de Zaragoza el 23 de abril de 1978. No en vano, el estallido de la Guerra Civil evitó que Aragón fuera de las primeras en tener su propio estatuto de autonomía, cuyo borrador estaba pendiente de ser aprobado en las cortes españolas a mediados de julio de 1936.

Autonomía

Un Aragón que reclamaba esa autonomía para tratar de poner solución a algunos de sus grandes problemas como la despoblación, todavía hoy persistente y más agudizada si cabe, la desestructuración del territorio con una Zaragoza omnívora sobre el resto del territorio o el desarrollo de una economía propia no tan dependiente del exterior, por mencionar algunos casos. De ahí que el recorrido de Andalán fuera tan importante para tratar de crear cierta conciencia de amor por lo propio, de recuperar la rica y variada cultura aragonesa mucho más allá del tradicional baturrismo en una sociedad que reclamaba cambios.

Pero el devenir de los tiempos, los problemas económicos de este tipo de publicaciones de carácter más regional y los cambios en el mercado y la forma de demanda de información por parte de la población llevaron a su cierre en enero del año 1987 tras 15 años y 476 números.

Afortunadamente, el 19 de enero de 2010 y en el marco de una sociedad realmente muy cambiada con los nuevos tiempos de la era digital, reapareció 'Andalán' con el mismo espíritu de siempre y como si no hubieran pasado los años. Eso sí, esta vez adaptados a la tecnología y en versión web para seguir siendo esa voz del mundo de la cultura que Aragón sigue y seguirá necesitando.