Los seis equipos aragoneses que jugarán en la nueva categoría Segunda RFEF ya conocen a sus compañeros de temporada. Brea, Ebro, Teruel, Tarazona, Ejea y Huesca B han quedado encuadrados en el grupo III y se verán con rivales sorianos, el Numancia, catalanes, Prat, Cerdanyola, Badalona, Europa, Lleida, Espanyol B, Terrassa y baleares, Ibiza Islas Pitiusas, Andratx, Peña Deportiva Formentera. Serán un total de cinco grupos de 18 equipos cada uno y la competición empezará el 5 de septiembre.

Los cinco campeones lograrán el ascenso directo, mientras que las otras cinco plazas para subir a la Primera RFEF saldrán de un 'playoff' que se disputará en sede neutral entre el 22 y el 29 de mayo entre los clasificados del segundo al quinto de cada grupo. Descenderán a Tercera RFEF los cinco peores clasificados, el decimotercero mejor clasificado logrará la permanencia y los otros cuatro equipos situados en dicha plaza jugarán otro 'playoff' a finales de mayo en el que dos conjuntos conseguirán la permanencia.

Composición de los grupos de la Segunda RFEF para la temporada 2021-2022:

- Grupo I: Marino de Luanco, Real Avilés, Ceares, Llanera, Langreo, Palencia Cristo Atlético, Gimnástica Segoviana, Salamanca UDS, Unión Adarve, Navalcarnero, Leganés B, Móstoles URJC, Arosa, Bergantiños, Arenteiro, Coruxo, Pontevedra y Compostela.

- Grupo II: Cayón, Laredo, Tropezón, Rayo Cantabria, Burgos Promesas, Náxara, Racing Rioja, UD Logroñés B, San Juan, Osasuna B, Ardoi, Izarra, Peña Sport, Mutilvera, Arenas, Real Sociedad B, Gernika y Sestao.

- Grupo III: Brea, Ebro, Teruel, Ejea, Huesca B, Tarazona, Numancia, Prat, Cerdanyola, Badalona, Europa, Lleida, Espanyol B, Terrassa, Ibiza Islas Pitiusas, Andratx, Peña Deportiva Formentera.

- Grupo IV: Antequera, Cádiz B, San Roque Leipe, Córdoba, Vélez, Xerez Deportivo, Mensajero, Panadería Pulido, Las Palmas Atlético, Tamaraceite, Tenisca o UD San Fernando, Ceuta, Mérida, Coria, Don Benito, Villanovense, Cacereño y Montijo.

- Grupo V: At. Mancha Real, El Ejido 2012, Recreativo Granada, Calvo Sotelo Puertollano, Marchamalo, Toledo, Socuéllamos, At. Levante, Eldense, Intercity, La Nucía, Hércules, Alzira, Melilla, Águilas, At. Pulpileño, Mar Menor y Real Murcia.