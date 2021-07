El piloto francés Sebastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallys, se adjudicó la primera etapa de la Baja España Aragón 2021 con solo un segundo de ventaja sobre el piloto catarí Nasser Al-Attiyah. La XXXVII edición de la Baja se disputa por los caminos y pistas forestales de las comarcas turolenses del Jiloca y la Comunidad de Teruel.

La primera jornada de la prueba aragonesa mostró una lucha al segundo entre los principales favoritos al triunfo. Con un solo tramo cronometrado en esta primera etapa, los 180 kilómetros provocaron cambios notables en la clasificación a lo largo de los tres puntos intermedios de cronometraje. El argentino Orlando Terranova, vencedor de la última edición que se disputó, la de 2019, ya que el año pasado fue suspendida por la pandemia del coronavirus, marcó la pauta en los primeros 48 kilómetros con un ritmo muy alto al volante del BRX, aventajando en 17 segundos a Krzysztof Holowczyc y Lukasz Kurzeja y en 32 a Nani Roma y Álex Haro.

De menos a más sería el inicio de la Baja España Aragón para Sebastien Loeb y su nuevo copiloto Fabian Lurquin. A 57 segundos del liderato en los primeros 48 kilómetros, el francés encontró mejores sensaciones y ritmo para situarse segundo en el kilómetro 100 de etapa, a solo cinco segundos del polaco Holowczyc.

La clasificación volvía a sufrir un vuelco con Holowczyc, Loeb y Roma separados por apenas 40 segundos y con Al-Attiyah y Baumel elevando el ritmo de pilotaje con el Toyota Hilux.

La última parte de la etapa volvería a provocar cambios, finalmente con la victoria parcial de Sebastien Loeb con un segundo de diferencia sobre Al-Attiyah, que le recuperó más de un minuto en poco más de 30 kilómetros.

La tercera posición en la general al término de la etapa fue para Mattias Ekstrom y Emil Bergkvist a 1’43» del líder. El primer español en la clasificación fue Nani Roma a, 2.15 de Loeb. «Estamos contentos y positivos por una parte y por la otra estamos aún aprendiendo del coche. Hemos pinchado una vez. Luego, a partir del kilómetro 50, he empezado a tener problemas de frenos y he tenido que bajar el ritmo y ya en kilómetro 100 me he quedado sin frenos», desveló Roma a su llegada a la línea de meta. «Hemos tenido un pequeño error de navegación y un pinchazo pero el ritmo ha sido bueno. He pilotado bien y hemos llegado bien al final», apuntó.

En motos, el piloto castellonense Joan Barreda marcó el mejor tiempo. En una prólogo de 5.2 kilómetros de longitud, el corredor de Honda llegó a meta con 4,1 segundos de ventaja sobre el valenciano Tosha Schareina y 6,2 sobre el salmantino Lorenzo Santolino, confirmando así los pronósticos que daban como favoritos a los tres pilotos españoles.

En quads, Mario Gajón consiguió la primera victoria parcial de la Baja España Aragón y aventajó en4,4 segundos a la Yamaha de Jorge Lafarja. La tercera posición en la etapa fue para otra Yamaha, la de Jerome Connart.