Polémica en el seno del balonmano aragonés. Andrés Peñaranda y José Antonio Yagüe han dimitido como Presidente y Director Técnico del Comité Técnico de Árbitros de Aragón, respectivamente, y dejan sus funciones en ese mismo comité de manera inmediata. Así lo han hecho saber en un comunicado en el que achacan su dimisión a la “falta de confianza” por parte de Juan Carlos Caamaño, Presidente de la Federación Aragonesa de Balonmano y Vicepresidente de la Real Federación Española. "Tras una temporada muy dura y complicada consideramos que no ha estado a la altura y no hemos recibido el apoyo necesario por su parte. Se ha aprovechado de nuestro apoyo, confianza y lealtad" dice el comunicado. La renuncia de Peñaranda y Yagüe ha traído consigo la dimisión también del resto del staff del CTA aragonés.

Esta noticia llega tras el descenso de categoría de Peñaranda y Yagüe, ya que los últimos años habían pitado en Liga Asobal y han sido relegados este año a arbitrar en la categoría de plata del balonmano español.

Caamaño, en declaraciones a este periódico, se ha mostrado “profundamente sorprendido” con la decisión que han tomado los colegiados ya que su descenso es “una decisión técnica” del comité nacional de árbitros, organismo totalmente independiente a la institución que él dirige y ha recordado que fue él mismo en persona el que tomó la decisión hace 5 años de nombrar presidente a Peñaranda. No obstante, ha querido mostrar su “profundo agradecimiento” al que hasta ahora eran presidente y al director técnico del Comité Técnico de Árbitros de Aragón y considera que han hecho un “magnífico trabajo” a lo largo de estos años.

Por su parte, Peñaranda se ha remitido a lo expuesto en el comunicado y ha aclarado que la renuncia de su equipo ha sido una sorpresa para él ya que no ha sido consensuado.

La nota positiva es el ascenso de la árbitra aragonesa Lorena García junto a su pareja Tania Rodríguez a la Liga Asobal, de manera que se convertirán en la primera pareja femenina de la máxima categoría nacional. La pareja ya debutó el año pasado arbitrando un Bada Huesca- FC Barcelona.