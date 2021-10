Los tres puntos sumados este sábado por el Osasuna B femenino en el campo del Nueva Montaña (0-5) fue lo único positivo de la visita rojilla a Santander. Las jugadoras del club navarro recibieron durante el choque todo tipo de comentarios machistas y amenazas sexuales, algo que han denunciado a través de las redes sociales. La propia colegiada que dirigía el encuentro fue insultada, tal y como recoge en el acta.

"Te voy a violar", "Vamos a violar a todo tu equipo", "Vamos al vestuario y te violo", son algunas de las amenazas que Karolina Sarasua, la delantera del conjunto rojillo, de solo 17 años, tuvo que escuchar en su visita al campo santanderino. La jugadora del filial pamplonés anotó en un papel cada una de las gravísimas ofensas verbales que escuchó a lo largo de los 90 minutos y lo difundió a través de Instagram tildándolo de "vergonzoso", un adjetivo que se queda corto.

Comentarios que ha recibido hoy en un partido una jugadora del B.

Es lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia.

No tengo palabras 🤮 pic.twitter.com/oVfu35EfyT — María Blanco Armendáriz (@mariablancoo17) 9 de octubre de 2021

"Súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo", "Se os nota el tanga" y "Tienes cara de chuparla bien" son otros de los comentarios vertidos en Santander. "Es lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia. No tengo palabras", escribió María Blanco, jugadora del primer equipo de Osasuna que ayudó a hacer públicos los hechos. "Ni tenemos ni debemos tolerar más este tipo de actuaciones denigrantes hacia las mujeres. Tienes todo mi apoyo apoyo compañera. Ayer fue a ti, mañana será a otra", tuiteó la capitana del primer equipo, Mai Garde.

La capitana del Barça, Alexia Putellas, se ha mostrado su disgusto con la situación y ha dado apoyo a las jugadoras de Osausna. "Madre mía, esto es más que lamentable. Todos deberíamos de hacer lo que esté en nuestras manos para que no suceda más, ni en el deporte ni en ningún lugar. Es muy grave. Todo mi apoyo a estas jugadoras que han tenido que vivir tal situación mientras jugaban un partido", ha escrito la futbolista, candidata al Balón de Oro. "Muchísimas gracias a todos por haber sacado un poco de tiempo para apoyar a mi equipo y a mí, estamos totalmente agradecidas y esperamos que a nadie más le ocurra lo que hemos vivido", ha agradecido Karolina.

El acta lo recoge

El acta del partido, que firma Lucía Fernández Luna, recoge los hechos, y señala a "cinco chicos" con la indumentaria del Nueva Montaña como culpables. "Durante el desarrollo de la segunda parte, me percato de la presencia, fuera del recinto, de cino chicos subidos a la valla del campo, en la zona de medio campo, detrás de mi asistente número 2, que portaba, al menos uno de ellos, el chándal con el escudo del equipo local, SD Nueva Montaña. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mí personalmente con comentarios ofensivos".

BASTA YA!!



Ni tenemos ni debemos tolerar más este tipo de actuaciones denigrantes hacia las mujeres.



Tienes todo mi apoyo apoyo compañera.

Ayer fue a tí, mañana será a otra. 💜 pic.twitter.com/mAElz5iwrW — Mai Garde (@maigarde) 10 de octubre de 2021

En el documento añade la propia denuncia hecha por Osasuna: "Una vez finalizado el encuentro, la delegada del equipo visitante, junto con la jugadora número 9, doña Karolina Sarasua García, me presentan su queja sobre dichas faltas de respeto y me comunican con exactitud los términos con los que se dirigían a nosotras: “te voy a violar”, “vamos a violar a todo tu equipo”, “súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo”, “se os nota el tanga”, “vamos al vestuario y te violo”, “tu madre me la chupa”, “tienes cara de chuparla bien”".

#Osasuna quiere mostrar su rechazo a los comentarios recibidos por una de las jugadoras de #OsasunaFemB en el partido disputado esta tarde.



Asimismo, quiere agradecer el apoyo del @SDNMAH1922 por su ejemplar actitud ante lo sucedido. — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) 9 de octubre de 2021

Osasuna exculpó al club cántabro de los hechos, e incluso le agradeció su apoyo: "Osasuna quiere mostrar su rechazo a los comentarios recibidos por una de las jugadoras de Osasuna Femenino B en el partido disputado esta tarde. Asimismo, quiere agradecer el apoyo del Nueva Montaña por su ejemplar actitud ante lo sucedido".