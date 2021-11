El Huesca y el Leganés, dos equipos que al inicio de la temporada tenían marcado como claro objetivo luchar por el ascenso a Primera División, pero que no han empezado con buen tono e incluso han cambiado de técnico, necesitan la victoria urgentemente esta noche en El Alcoraz (21.00 horas). Los oscenses para salir de la zona media de la tabla y los madrileños, de la zona de descenso. Los azulgranas aspiran a cumplir su objetivo de retornar por la vía rápida a la Liga Santander, pero deben disipar las numerosas dudas que han aflorado tanto en los jugadores como en los aficionados.

El Huesca buscará la primera victoria con Xisco Muñoz en el banquillo, ya que hasta la fecha solo ha sumado dos empates (frente al Amorebieta en casa y en Ponferrada), por lo que necesita cuanto antes ganar para aumentar la confianza de los jugadores, así como mostrar un mayor rendimiento, sobre todo en su campo y ante sus aficionados. El Huesca y el Leganés ya han cambiado a sus entrenadores en busca de estar mucho más arriba en la clasificación. Ni uno ni otro esperaban con el primer tercio de competición cumplido estar en posiciones tan bajas en estos momentos.

Los oscenses tendrán la importante baja del polivalente Marc Mateu, expulsado con roja directa el pasado martes ante la Ponderradina, que hasta ahora ha tenido la confianza en las alineaciones con los dos entrenadores. Tampoco estará el extremo Joaquín Muñoz al no estar del todo recuperado de sus molestias físicas.

Por el hecho de disputar varios partidos sin apenas tiempo de recuperación, Xisco Muñoz anticipó su intención de realizar alguna rotación, aunque al contar con una plantilla corta no tendrá muchas opciones. El Leganés viaja a Huesca en busca de la primera victoria de la ‘era Nafti’, después de que el técnico franco-tunecino debutase con empate contra el Cartagena sin casi tiempo para preparar el partido.

Tampoco ha tenido demasiado para afrontar el choque contra los oscenses por lo que tendrá que volver a intentar sacar el mejor rendimiento con lo que conozca a la espera de tener la tranquilidad suficiente para empezar a implantar sus ideas. No le ayudan del mismo modo las bajas, que le limitan a la hora de elaborar un once en la medida en que son varios los futbolistas que no estarán disponibles para el entrenador bien por lesión o bien por sanción.

Entre los últimos se encuentra el centrocampista Rubén Pardo, que cumple sanción tras su expulsión contra el Tenerife. Y entre los primeros, los que siguen arrastrando molestias, están Jon Bautista, Yoel Bárcenas, Sabin Merino y Javier Avilés. Con los demás irá el equipo a buscar su primera victoria histórica en El Alcoraz ya que las tres visitas anteriores en partidos oficiales de Segunda B, Segunda y Primera se saldaron con dos derrotas y un empate.