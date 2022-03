PREGUNTA: Cómo está?¿Aclimatado ya a su nuevo cargo?

RESPUESTA: Estoy muy contento y agradecido. Sí. Todo pasó muy rápido. Al principio no tuve tiempo ni de asimilar la situación porque tuvimos mucho partidos seguidos, pero ahora ya he aterrizado. A pesar de notar la presión de donde estoy, entrenado en Primera, puedo decir que estoy disfrutando mucho.

P: ¿Cómo vivió la destitución de David Marín y su nombramiento como sustituto?

R: Fue difícil. Está siendo un año muy duro y lo estábamos pasando mal porque no nos salían las cosas. Una pena. No me he hubiera gustado tener que sustituir a David. Es un tío estupendo del que he aprendido mucho, pero así es el deporte de élite. Algún día me tocará a mí estar en el otro lado.

P: ¿Sigue en contacto con él?

R: Sí, estamos en contacto. No hablamos a diario pero sí bastante. Intentamos no hablar cosas técnicas pero siempre que hay partido hablamos, así como también de la Liga y del resto de equipos. Es un compañero y un amigo que me llevo. Él también se merece que nos salvemos.

P: Empezó como interino pero el club le ha ratificado como entrenador de manera indefinida.

R: Yo trabajé desde el principio pensando que me iba a quedar. Pero claro, cuando me dieron la noticia está claro que es un refuerzo a mi persona. Tanto de puertas para fuera para fuera como para dentro, porque noté que los jugadores querían que siguiera y eso ha sido importante para tomar la decisión.

P: Comenzó bien pero el Fútbol Emotion no termina de arrancar y sigue en descenso. ¿Es optimista?

R: Sí, mucho. Cada día veo avances. Estamos estudiando qué se puede mejorar, añadiendo detalles nuevos e introduciendo nuevos conceptos.

P: ¿Qué es lo que está fallando?

R: Muchas cosas, si no no estaríamos tan abajo. Nos faltan variantes y dominar mucho mejor las situaciones que se dan en un partido. Intento transmitir un modelo claro que todo el mundo siga.

"Necesitamos empezar a ganar para creer en lo que estamos haciendo"

P: El equipo se ha debilitado en el mercado invernal.

R: Hemos perdido sobre todo gol, pero tenemos tiene calidad de sobra para salvar la categoría. Hay que salir de la dinámica, pero a nivel individual estamos capacitados.

P: El domingo llega el Betis, un rival directo. ¿Se habla en el vestuario de final?

R: Para mí es una final anímica. Matemáticamente no lo es pero necesitamos comenzar a ganar partidos para creer en lo que hacemos. Tenemos muchas ganas de sacar esto adelante y nos veo bien, pero en este mundo se vive de la victoria y cuando no llega es cuando las dudas se acrecentan

P: La afición tiene que jugar un papel clave

R: Los necesitamos. Ese apoyo es fundamental. EL Siglo XXI no es un pabellón caliente, la gente no siente tanta identidad como con otros equipos de la comunidad, pero si es cierto que saben de la situación delicada del equipo y se están enchufando y viniendo cada vez más. Con ellos será más fácil.

P: ¿Si el equipo se salva, continuará como entrenador el año que viene?

R: Es algo que todavía no se ha hablado. Lo primero es conseguir los puntos necesarios, y luego ya se verá. Si el club quiere que siga, creo que llegaríamos rápido a un acuerdo. Es mi casa y me siento muy valorado