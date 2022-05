Manchester City y Real Madrid disputan su segunda final consecutiva. El año pasado anduvieron por caminos distintos (el Madrid cayó ante el Chelsea y el City elimino al PSG) y esta vez se reencuentran con la siempre morbosa presencia de Pep Guardiola en el banquillo visitante, a quien se le ha inquirido repetidamente, en la rueda de prensa, si el equipo haría el pasillo de campeón al Madrid. "Es algo que incumbe a la UEFA", repitió, de algo que es sobradamente sabido y que el protocolo europeo nunca ha contemplado, no sin antes aclarar que se había felicitado al club blanco y a Carlo Ancelotti por la conquista.

Guardiola aguarda con la misma prudencia de siempre la visita al Bernabéu pese a ser un estadio que ha visitado nueve veces y solo ha perdido una (con el Bayern, en la semifinal 2013-14). Con el City (octavos 19-20) venció por 1-2 y con el Barça venció cinco veces y empató dos. El triunfo de la ida por 4-3 le mantiene en vilo. "Para eliminar al Madrid has de hacer dos partidos buenos, no solo uno", subrayó.

El primero cayó de su parte, con un marcador más ajustado a tenor de las superioridad expresada por el City. Guardiola no quiso extenderse en análisis de algo pasado, que no tiene remedio, ni tampoco ahondar mucho en el futuro hasta que se inicie el choque. "Puede que juguemos peor que en la ida y ganemos", afirmó de lo "impredecible" que es el fútbol y como se trasladan los méritos del juego al marcador, no siempre de forma proporcionada.

El 0-4 no sirve de referencia

Guardiola no tomará como referencia el 0-4 del Barça en el Bernabéu porque Xavi tiene futbolistas distintos a los suyos. Siendo esa una poderosa razón, la que más, no es la única. "La verdad es que no vi el partido, solo los highlights [el resumen de las jugadas más destacadas], pero sé que aquel día Benzema no jugó y que Ancelotti hizo algo que normalmente no hace", precisó, aludiendo a la posición de Modric como mediapunta.

El técnico de Santpedor afronta la tercera de sus diez semifinales de Champions ante el Madrid. Le eliminó con el Barça y cayó con el Bayern. La experiencia es un factor útil, sin ser decisivo. En contraste con su trayectoria, el City y la inmensa mayoría de sus jugadores, disputa solo la segunda final de su historia.

"La cuestión es qué si has aprendido de la experiencia y qué has aprendido", meditaba Guardiola, pragmático, sin compartir qué lecciones había extraído de sus innumerables visitas. De algo está convencido: la idea de juego debe mantenerse y el equipo ha de apelar a su personalidad, sin dejarse intimidar por el escenario ni las circunstancias. Al City le aguarda un recibimiento infernal.

"Cada partido es diferente, no se puede comparar. Veremos mañana cómo se levanta cada jugador, cómo se sienten... Pasan muchas cosas en un partido en que la experiencia no puede ayudar", comentó. Por ejemplo, en saber si Kyle Walker estará recuperado para jugar. Una pieza vital en la defensa, con John Stones lesionado y Joao Cancelo sancionado.