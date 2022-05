¿Dónde nace Entrepyr?

En unas jornadas de Turismo de Montaña en Toulousse hace más de diez años. De esa experiencia acordamos un primer encuentro en el refugio de Pineta con gente del Club Alpino Francés con la idea de empezar a hacer cosas juntos en temas de refugios, porque estábamos unos al lado de los otros y casi ni nos poníamos cara.

¿Y qué brotó de ese encuentro?

-- Nos dimos cuenta de que, pese a estar a tres o cuatro horas, al otro lado de un collado, en Aragón solo teníamos un 9% de pernoctaciones de franceses. Planteamos cuáles podrían ser las barreras: idioma, cartografía o información. Decidimos ir de la mano y presentarnos a los proyectos de desarrollo europeo Poctefa. A la segunda intentona nos lo conceden y se impulsa el Empleo de las Nuevas Tecnologías en los Refugios del Pirineo, que es el acrónimo de Entrepyr, con la llegada de internet a las instalaciones francesas y la creación de una web de reservas conjunta, en la que se incluían nuestros tres refugios del Valle de Tena. Fue una manera de ponernos en marcha y conocernos.

De este estado inicial se ha pasado a la actual configuración con catalanes, navarros, andorranos y otros territorios franceses.

Tras ganar confianza vimos que podíamos hacer más. Se promovieron dos Coloquios de Refugios, en Luchón y Benasque, donde coincidimos con otros gestores interesados en formar parte de este trabajo conjunto. Hicimos muchos kilómetros para consolidar una base y volver a presentarnos a los Poctefa con la idea de un proyecto de toda la cordillera.

El pasado 20 de abril presentaron la nueva directiva de la asociación de la que es presidente.

Se ha creado una asociación con sus propios estatutos y reglamentos. Estamos involucrados de inicio ya más de 60 refugios de los cerca de 90 que hay en el Pirineo. Somos socios prácticamente todas las instituciones, tanto públicas como privadas, federaciones y entidades montañeras que gestionamos refugios. Tener como socios refugios de los tres países y de todos los territorios pirenaicos es sin duda nuestro más sólido valor.

¿Qué objetivos persigue?

Hay varias líneas de acción. Es un foro de encuentro y debate de los que gestionamos y usamos refugios, un punto de partida para impulsar proyectos nuevos entre nosotros, pero también con otras entidades de la montaña. Es una asociación abierta, formada por gestores, titulares y guardas de refugio, en la que existe también la figura del Asociado, donde estén entidades que, sin ser gestoras de refugios, sí estén de una u otra manera involucradas con ellos. Existe además la figura del Consejo Consultivo, creada para que en él puedan tener cabida sobre todo las instituciones públicas con las que poder coordinarnos.

¿En qué se beneficia el usuario?

Como forma más directa, tenemos por ejemplo la herramienta web www.entrepyr.eu donde queremos terminar aglutinando a todos los refugios pirenaicos y sus rutas de conexión, además de haber interconectado los 4 motores de reserva online que estos utilizan, de manera que el usuario puede realizar todo el proceso de información y reserva desde un mismo sitio sin la barrera del idioma. Y de forma indirecta el usuario se acabará beneficiando de los frutos del trabajo conjunto, con mejoras de las instalaciones, el intercambio de experiencia, la unificación de criterios…

¿Han notado ya una mayor afluencia en estos años?

Antes del covid registramos que en los tres refugios (Bachimaña, Respumoso y Casa de Piedra) que entraron en el primer Entrepyr se incrementó cada año el crecimiento de la presencia de franceses y otras nacionalidades con respecto al resto de nuestros refugios. La labor de promoción de esta unión puede ser mayor dado que el hecho de que todas las entidades promocionemos los refugios de todos hace que podamos llegar a más gente y más lejos de lo que lo haríamos nosotros solos.

La presidencia es reflejo de la evolución de la red de refugios de Aragón en las últimas décadas.

Aragón es referencial. Quizá en número hay más en Cataluña y Francia, pero a nivel de servicio e instalaciones ha habido una progresión brutal y estamos, en la relación calidad-precio, en el primer nivel. Hemos ido paso a paso, con un trabajo constante desde los años 80 de la mano de Modesto Pascau, y generando un motor de impulso y funcionamiento que ha posibilitado el llegar a donde estamos. La FAM hemos sido impulsores de ese primer encuentro en Pineta, Jefes de Fila en los dos proyectos Poctefa realizados, y en buena medida artífices de haber aglutinado a la gran mayoría de los que ahora formamos parte de esta asociación.

Buscan la modernización y la sostenibilidad. ¿Hacia dónde apuntan las nuevas inversiones?

Queremos terminar las obras de Góriz y empezar la reforma de Estós, el único de los 16 refugios que gestionamos que casi no se ha modernizado desde su construcción. La reforma está ahora en fase de proyecto y esperamos poder empezar pronto las actuaciones.

¿Veremos más ampliaciones de plazas por el aumento de la afluencia y las restricciones de acampadas como pasa en Ordesa?

Hay que señalar que en refugios estamos aún lejos de una ocupación plena. Salvo casos como el de Góriz o Renclusa en los fines de semana de primavera, en verano y sobre todo los fines de semana, fuera de este marco no suele ser difícil encontrar sitio. Yo creo que el futuro pasa por potenciar aquellos que no están a los pies de las grandes montañas. Para ello hay que imperar en una cultura donde se prime la diversificación y orientar la actividad fuera de las grandes travesías y las ascensiones conocidas. Todo el mundo quiere subir al Aneto porque es el más alto, pero hay lugares igual de espectaculares donde incluso en verano no te cruzas con nadie.

¿Y nuevas construcciones?

Si se plantea alguno nuevo es porque es interesante a nivel deportivo. Hay puntos de partida para hacer picos, circulares o travesías en los que sería bueno tener un refugio, donde si no, o tienes una jornada maratoniana o vas con la tienda para pernoctar. Y aún hay muchas zonas sin refugios en el Pirineo. Una curiosidad a este respecto. Cuando inauguramos el primer módulo de Llauset en 2016, hacía justo cien años de la apertura de La Renclusa. Es decir, había pasado un siglo entre el primero y el segundo refugio en Las Maladetas, cuando se trata de un macizo longitudinal. En Posets, que es un macizo piramidal, tenemos tres. Vistas las distancias, para dar la vuelta completa al Aneto hay que estar en verdad muy, muy fuerte.