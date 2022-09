El Bada Huesca volvió a encontrarse con la victoria en casa (34-26) venciendo sin muchos apuros al BM Guadalajara en un partido que desde el principio no se dejó sorprender el conjunto oscense por su rival, y que basó su triunfo en la rapidez de sus acciones, mientras que el equipo alcarreño, que mostró poca consistencia, tuvo que mover mucho el balón para anotar sus goles.

Comenzó muy enchufado BM Huesca el partido y rápidamente logró una ventaja de cuatro goles (6-2) en el minuto cinco que obligó al entrenador del BM Guadalajara a pedir tiempo para hacer reaccionar a su equipo, que se vio desbordado por la rapidez del equipo local llegando una reacción que le permitió recortar diferencias aunque fue por poco tiempo

Poco a poco se metió en el partido Guadalajara, igualándose el encuentro, aunque siempre fue por delante en el marcador el equipo oscense con ventajas entre tres y cuatro goles, con jugadores más dinámicos en el conjunto local que en los visitantes que tenían más problemas a la hora de atacar y que tenían que elaborar mucho las jugadas y jugar más en estático para perforar la portería de un Tercariol bastante acertado en sus intervenciones, y que incluso anotó dos goles.

En los minutos finales de la primera parte Bada Huesca volvió a jugar con más intensidad en defensa lo que hizo que tuvieran más problemas los jugadores del BM Guadalajara para anotar y otra vez el equipo oscense adquiriera una renta de seis goles al final de los primeros treinta minutos (17-11) que ya mostraron cómo iba a ser el partido con el dominio del Bada Huesca en todo momento.

El comienzo de la segunda parte fue un calco de la primera y nuevamente el Bada Huesca cogió una suculenta renta (22-12) en el minuto 37 que dejaba encarrilada la victoria para los oscenses ante un rival que se vio desbordado por todas partes, con problemas en ataque y en defensa, también con lagunas, y sin saber cómo parar a su rival pese a los intentos de todo el equipo rival incluido el entrenador.

No tuvo mucho interés el partido en la segunda parte dada la diferencia en el electrónico y tan sólo el paso de los minutos puso en evidencia en este partido la superioridad del equipo oscense que no tuvieron mucha resistencia en el equipo rival ya que no pudieron contrarrestar a su oponente, y que siempre tuvo unas rentas entre los siete y diez goles el conjunto aragonés llegando al final con el marcador con una renta de ocho goles (34-26).