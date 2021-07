Parecía la fecha definitiva, o al menos una de las más importantes, para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas acordaran el Plan Estratégico nacional que marque las directrices de la nueva Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2023, pero todavía no se ha producido. No obstante, a pesar de que las reivindicaciones aragonesas no han sido bien recibidas por otras autonomías, el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, confía en que «sigue habiendo margen para que estos objetivos puedan alcanzarse», aunque «seguramente no al 100% porque las comunidades tenemos que ser capaces de llegar a un acuerdo».

Así lo expresó Olona después de la reunión celebrada en Madrid, y que terminó sin una postura clara debido a la falta de claridad respecto a los ecoesquemas de la nueva PAC propuestos por el propio ministerio que lidera Luis Planas. «Siendo la principal novedad desde el punto de vista comunitario, no están en un grado de madurez suficiente para que, no solo lo aprobemos, sino que podamos explicar de una manera concreta en qué consisten y como los vamos a plantear», señaló el consejero aragonés.

Esta ha sido una «razón fundamental para que nos hayan dado este plazo suplementario» puesto que los ecoesquemas supondrán «el 25% del presupuesto del primer pilar de la PAC». Según el titular del Departamento de Agricultura de la DGA, todos los consejeros presentes en la reunión estuvieron de acuerdo en que «hay que seguir trabajando, que el documento que nos había presentado el ministerio es una buena base para trabajar pero todavía no cumplía las condiciones y no satisfacía lo suficiente a ninguna comunidad».

Por ello, las autonomías seguirán discutiendo y debatiendo las que serán las directrices de la nueva Política Agrícola Común con el claro propósito «de llegar a ese acuerdo político que será imprescindible para que España tenga la PAC en aplicación el 1 de enero de 2023», incidió Olona.

Como representante de Aragón, Joaquín Olona aseguró haber defendido los postulados de la comunidad, tales como la supresión de los derechos históricos, la apuesta decidida por el agricultor profesional y por el modelo familiar, así como la redistribución de las ayudas que favorezca a los productores que se dedican profesionalmente al sector. Si bien, no será un camino fácil. «No todas las comunidades autónomas están de acuerdo. Seguiré trabajando sobre este planteamiento pero es cierto que al final para llegar a un acuerdo nacional, igual que los demás tendrán que ceder en algunas cuestiones, nosotros tendremos que modular o matizar algunas de estas cuestiones», puntualizó. Si bien, dejó claro que el acuerdo nacional llegará y «habrá PAC en 2023».

Los sindicatos agrarios aragoneses, de alguna manera, esperaban que el acuerdo se pospusiera. «Entra dentro de lo previsible, porque no todo el mundo está de acuerdo con el statu-quo que defiende el ministro», expresó el secretario general de UAGA en Aragón, José María Alcubierre. «Es cierto que quizás no todo puede ser, pero es irrenunciable que se empiece a poner los focos en las políticas que beneficien a los profesionales del sector, y establecer una hoja de ruta de renunciar o suprimir los derechos históricos, para que los agricultores profesionales estén en el centro de las políticas», apostilló Alcubierre. En este sentido, el secretario de UAGA creyó que «la coherencia de Aragón tiene que ser algo positivo para todo el Estado español».

Por su parte, el presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de Aragón (UPA), José Manuel Roche, apuntó que el documento debatido en la conferencia sectorial ya lo tenían desde hace semanas, y confía en que esa «prórroga del partido» respecto al acuerdo sirva para que Planas valore las reivindicaciones de la UPA. «Hay margen de maniobra para que el ministerio reconsidere aquellas reivindicaciones que desde UPA venimos defendiendo desde hace más de tres años», concluyó.