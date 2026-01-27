Cronoshare alerta sobre el relevo generacional de fontaneros, electricistas y carpinteros en Aragón

La comunidad de Aragón se enfrenta a un problema que impacta no solo a la generación actual, sino también a las futuras: el riesgo inminente a la continuidad de muchos pequeños negocios.

Según datos de la Asociación de Autónomos de Aragón (UPTA Aragón), 3 de cada 10 autónomos se jubilarán en menos de 4 años. De los 2.021.000 autónomos personas físicas, el 35% han cumplido ya los 60 años y el 75% pasan de los 50 años. Los sectores de comercio y construcción (incluyendo oficios como la electricidad, la fontanería o la carpintería) son los más afectados por la falta de relevo generacional.

En algunos lugares, este problema parece ser aún más grande. Según organizaciones de empresarios de Teruel, Soria y Cuenca, en un plazo de 15 años el 50% de los autónomos de las tres provincias se jubilará.

Servicios que siempre se van a necesitar

Imposible encontrar una persona que nunca haya necesitado de las manos habilidosas de un fontanero, electricista o carpintero. Estas profesiones milenarias son indispensables en cualquier lugar, pero sufren por el desprestigio y el olvido de los actuales y futuros profesionales. El resultado: los electricistas, carpinteros, fontaneros y albañiles pierden herederos, aunque sean sectores claves para la economía.

La falta de formación y de relevo generacional aparecen como las razones más relevantes para este vacío de mano de obra. Numerosos hijos e hijas de autónomos se decantan por otras áreas en lugar de seguir con el negocio familiar, priorizando, por ejemplo, la educación universitaria por encima de la Formación Profesional Dual (FP Dual), a pesar de que esta segunda opción une la instrucción teórica con prácticas pagadas y contribuye a reforzar la relación entre la capacitación y los requerimientos del mercado de trabajo.

Por otro lado, las solicitudes de servicios no bajan y para los pocos trabajadores que existen, hay una larga lista de espera. “Estos sectores siguen entre los 10 más solicitados en nuestra plataforma. Es una constante y no hay una tendencia de bajada”, comenta Carlos Alcarria, CMO de la plataforma de servicios Cronoshare, especializada en ofrecer nuevas oportunidades de captación de clientes a profesionales cualificados.

Dirigentes de la UPTA lo confirman y añaden que es necesario buscar recursos para encontrar gente que quiera seguir en estos sectores, ya que son servicios muy demandados, y se debería solicitar unos fondos de cohesión más amplios.

Autónomos: una vida caminando en la cuerda floja

Asimismo, es necesario considerar también las dificultades enfrentadas por los autónomos en España. Al contrario de los trabajadores por cuenta ajena, los autónomos no cuentan con una red de seguridad tan sólida y ciertos derechos laborales protectores, como el desempleo o la baja por enfermedad, no se aplican exactamente de la misma forma en su caso.

Si sumamos la burocracia fiscal y las altas cotizaciones, encontramos un obstáculo más para convencer a nuevos profesionales de elegir esta vía de trabajo. Compaginar el coste de vida con una cuota fija mensual, independientemente de sus ingresos, genera una incertidumbre permanente y puede contribuir a distintos problemas de salud mental, como la ansiedad o burnout.

En este escenario, empresas como Cronoshare surgen como aliadas para disminuir esta indeterminación a la hora de encontrar nuevos clientes y servicios: “Uno de nuestros grandes objetivos es servir como un punto fijo en la vida de los autónomos en España, ofreciendo una alternativa real y fiable para encontrar nuevos trabajos en más de 100 áreas”, explica Carlos.

Ayudar a los autónomos es invertir en el futuro

Muchas son las manos que intentan rescatar la confianza de los que trabajan por cuenta propia en España. Iniciativas como la del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) se centran en mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la continuidad de estos oficios esenciales, ofreciendo formaciones a, principalmente, jóvenes menores de 30 años con un nivel formativo inferior a Bachillerato.

En el sector privado, Cronoshare, desde junio de 2022, aporta su grano de arena a través de la campaña “Apoya a un autónomo”, en la cual el profesional registrado recibe una aportación económica directa de 20 o 30 euros (dependiendo de cada profesión) si se cumplen determinados requisitos, como acreditar una fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) menor a 6 meses en el momento de la fecha de compra del primer pack de cronos.