El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha inaugurado este viernes el año político convocando el comité federal del PSOE, para recordar el segundo aniversario de su investidura y dar un espaldarazo a Luis Tudanca, su candidato en las elecciones de Castilla y León del 13 de febrero. Sánchez ha hecho un llamamiento a la oposición para que imite el "sentido de Estado" de sindicatos y empresarios y respalde la convalidación del decreto-ley de la reforma laboral. Por ahora, el Ejecutivo de coalición no tiene los votos suficientes para poder hacerlo, ya que sus socios habituales, con ERC, PNV y Bildu a la cabeza, le niegan su apoyo. El PP, pese a admitir que no es una "derogación" del marco laboral de Mariano Rajoy, se ha encastillado también en el 'no'.

"Es un buen acuerdo para España, para el crecimiento económico, para la creación de empleo. Desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a a la convalidación de la reforma laboral. Cada grupo tendrá alguna objeción, es evidente", ha admitido. "Las tiene la patronal, también los sindicatos y también las tiene el Gobierno, pero no hay un acuerdo, no habrá un acuerdo si cada uno no cedemos en algo. Lo otro es imposición y de eso ya tuvimos mucho durante los 8 años del PP con esa contrarreforma que ahora queremos... corregir", ha afirmado Sánchez con algún segundo de pausa de más, olvidando el verbo "derogar" que tantas veces él y otros dirigentes socialistas y morados utilizaron en los últimos años. El secretario general ha cargado contra Pablo Casado por su estrategia de no apoyar ninguna iniciativa del Gobierno. El presidente del PP solo ha aceptado renovar algunos órganos constitucionales (como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional), pero sigue bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, que tiene el mandato caducado desde hace más de tres años. "Se llaman constitucionalistas, pero no lo son. Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político y rehén de la ultraderecha", ha lanzado Sánchez. "Solo le exigimos lo mínimo, lo obvio: el deber constitucional [de renovar las instituciones], el respeto al diálogo social y un mínimo de educación y rigor en la forma de hacer oposición", ha continuado.