Alberto Núñez Feijóo desembarcó por primera vez en el Congreso de los Diputados como presidente del PP y desde que es senador para reunir a la plana mayor de los grupos parlamentarios y advertir de una “profundísima crisis” en el corto plazo. El líder de la oposición advirtió de que “la debilidad del Gobierno” es ya “uno de los grandes riesgos de la economía española” y dejó claro que “sería dramático” no aprobar un nuevo Presupuesto para el año 2023 teniendo en cuenta que las cuentas para este año “ya no sirven” porque se hicieron en base a una previsión de crecimiento del 7% cuando ya no superará el 4%.

Feijóo aseguró que el Ejecutivo “debe cambiar de rumbo” de manera urgente y anticipó que “la tripulación del PP” está “preparada para ocuparse de ese cambio”. A pesar de que relató los distintos pactos ofrecidos a Pedro Sánchez en estos tres meses (el plan de choque económico o el relativo a la defensa y la seguridad del que no tuvo acuse recibo), Feijóo situó al PP en todo momento “en la alternativa, la única posible” sin ofrecer un acuerdo presupuestario para el próximo año. “Creemos que el momento actual requiere de sentido de Estado, moderación y una estabilidad que el Gobierno no tiene. Y de acuerdos que el Gobierno no persigue”, zanjó mostrando su malestar en distintos momentos. El líder del PP, con la secretaria general, Cuca Gamarra, sentada a su lado (será quien defienda la posición del partido en el Debate sobre el estado de la Nación) tachó al Ejecutivo de Sánchez como “el más regresivo de la democracia” y le acusó de “hacer la vista gorda” y “mirar para otro lado” a pesar de la crisis inflacionista, mencionando en varias ocasiones “lo que ocurrió en 2007”. Dirigentes del PP llevan días recordando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un símil continuo a la anterior crisis económica. Lo que tampoco aclaró Feijóo durante su intervención fue la posición del PP ante el incremento de gasto militar anunciado por el Gobierno. Al hacerlo a través del fondo de contingencia, lo que hoy se aprobará en el Consejo de Ministros no requerirá el respaldo de los populares. Sánchez sí podría necesitar al primer partido de la oposición para aprobar los dos nuevos buques destructores en Rota comprometidos con EEUU después de que sus socios (dentro del Gobierno y fuera) hayan dicho claramente que están en contra. Pero el líder conservador pasó de puntillas sobre el asunto. “Da la sensación de que ahora busca el apoyo del PP para aprobar un acuerdo alcanzado porque no es capaz de conseguir el apoyo del propio Gobierno”, dijo en un momento de su intervención. Al hablar de los futuros Presupuestos, el dirigente gallego también avanzó que al proyecto de cuentas públicas habrá que añadir “un incremento intenso en el gasto de defensa después de que parte del Gobierno haya anunciado que lo va a boicotear”.