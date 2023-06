La líder popular María José Sáenz de Buruaga será la primera presidenta de Cantabria tras firmar este viernes un acuerdo para su investidura con el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, por el que el PP gobernará en solitario la región sin apoyo de Vox.

Los regionalistas se abstendrán para evitar la entrada al Ejecutivo de Vox, que el pasado 28M duplicó su resultado en Cantabria logrando cuatro diputados, y para que no se pare ningún gran proyecto puesto en marcha en los últimos ocho años por la coalición PRC-PSOE.

Sáenz de Buruaga y Revilla han sellado en el Parlamento cántabro este acuerdo de investidura, que en su primer punto recoge el compromiso de evitar la entrada de cualquier partido "anti-autonomista" en los órganos de gobierno de la comunidad, condición que el PRC ha reivindicado desde un primer momento por sus "grandes diferencias" con Vox.

Los populares, que también se comprometen a sacar al lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, volverán a gobernar la comunidad autónoma tras dos legislaturas en la oposición.

La futura presidenta de Cantabria ha agradecido al PRC y a su líder su "gesto de responsabilidad" para permitir su investidura después de que el 28M el PP lograra 15 de los 35 diputados que conforman el Parlamento de Cantabria, mientras que el resto se reparten entre PRC (8), PSOE (8) y Vox (4). "Es un acuerdo puntual de investidura, que no es lo mismo que un pacto de legislatura o de gobierno", ha enfatizado Buruaga.

Sin condiciones

La líder del PP, que quiere que la investidura sea a finales de mes, ha asegurado que esta firma "no condiciona en absoluto" su programa de gobierno, "no implica ninguna cesión y no supone ningún sobresfuerzo" porque todo lo que recoge forma parte de su "contrato con los cántabros". "Luego vendrá el día a día; la legislatura estará necesariamente marcada por el diálogo", ha reconocido Sáenz de Buruaga, que buscará "acuerdos puntuales en base a las coincidencias programáticas" sin "vetos, sin exclusiones y sin cordones sanitarios" porque no tienen mayoría absoluta.

Revilla ha recalcado que es mejor un Gobierno del PP "solo que con compañías negativas" y cree que, más allá de facilitar su investidura, que se prolongue este apoyo "depende de muchísimas circunstancias", como las elecciones generales del 23J. "Lo que dure va a depender sobre todo del PP", ha incidido.

La primera presidenta

Nacida en la localidad cántabra de Suances el 4 de junio de 1968, María José Sáenz de Buruaga se convertirá en la primera presidenta de la comunidad autónoma. Se licenció en Derecho por la Universidad de Cantabria en 1994 y sus primeros pasos en política los dio al año siguiente en su municipio, aunque no fue hasta 1999 cuando se dedicó en exclusiva a la actividad política. Es diputada desde entonces y ha ejercido de portavoz de distintas áreas.

Además, ha sido secretaria autonómica del Partido Popular desde 2004 y vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria entre 2011 y 2015, cuando el PP obtuvo mayoría absoluta con Ignacio Diego, al que sucedió como líder del partido en Cantabria.