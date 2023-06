La Asamblea de Madrid ha vuelto a ser hoy escenario de la política nacional y de aperitivo de la campaña del 23 de julio. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, no ha dejado de mirar fijamente a Isabel Díaz Ayuso durante su intervención en el debate de investidura, en el que hoy tiene su turno la oposición, mientras se arrogaba gran parte de las propuestas que lanzó la presidenta el día anterior y se felicitaba de haber sido "util" por lograr que el PP de Madrid. Ha sido la justificación de sus cuatro años en la Asamblea a pesar de haber perdido toda su influencia en lo que viene por delante. Monasterio se ha preocupado, además, por incidir en las diferencias en el seno del PP nacional por los diferentes acuerdos que están negociando en las comunidades autónomas y se ha preocupado por hacer una distinción entre Ayuso y "la banda de portavoces de su partido que está contribuyendo a la demonización de Vox”. A estos últimos les ha acusado de estar "insultando a votantes de Vox".

La portavoz de la formación de ultraderecha ha ensalzado la "sensatez y el sentido común" de la dirigente popular mientras desde la grada de invitados escuchaban el portavoz en el Congreso de su partido, Ivan Espinosa de los Monteros, y el del Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, y la ha animado a "romper el buensimo" que acompaña a determiandas personas del PP y a que pida a su partido que "deje de gestionar las ideas de la izquierda". Monasterio ha reconocido que ya no pueden "condicionar" las políticas del Gobierno regional, pero ha señalado que su partido puede "proporcionar legitimidad" a sus iniciativas, viendo que "está claro" que han "ejercido mucha influencia" en sus próximos proyectos porque Ayuso ha rescatado "muchas ideas" de la ultraderecha en su discurso "a las que se resistía" hasta ahora, en alusión a la defensa "del no nacido", la ley de familia o la ley trans: "Me alegro que ha hecho suyo nuestro discurso y que convierta nuestro discuros en políticas concretas".

"Obligados a entenderse"

La dirigente popular ha decidido responder de forma individual a Vox y mantener un debate con Monasterio, en el que ha utilizado un tono tranquilo y sosegado pero tajante. Ayuso le ha agradecido también el tono a Monasterio y señalado que cree que ambos partidos están "obligados" a entenderse "a pesar de las discrepancias" por la relevancia de "este momento vital", negando en cualquier caso que ella estuviera "en clave electoral nacional para saber qué pactos hay que hacer". Pero a su vez ha censurado a la formación ultra por tener "el don de beneficiar a Sánchez cada vez que se le ha necesitado. Qué decir en estas semanas, son ustedes el verdadero colchón y la gran ayuda que necesita el Gobierno de Sánchez para no hablar de la verdad y de lo que está sucediendo en La Moncloa".

Junto a la crítica política de carácter nacional, la presidenta ha intentado desmontar las palabras de Monasterio una a una, recordando que las propuestas que ha llevado a la Asamblea las ha defendido el PP y ella en concreto desde sus inicios sin necesidad de Vox, desde la defensa del no nacido a la modificación de la ley trans de la que volvió a hablar en su discurso de investidura.

La respuesta no ha gustado a Monasterio, que ha elevado el tono. "No ha entendido por qué esta Vox aquí. Los males de España empiezan con Zapaterio", ha explicado, "con sus leyes de género y las lógicas de género que adoctrinan a los menores, la ley de memoria historica, la ingeniería social... esto es lo que viene a combatir Vox", y ha echado en cara que cuando el PP con Mariano Rajoy llegó al Gobierno nacional "no camba nada", incluso teniendo "absoluta, con manos libres como las que tiene usted". A lo que Ayuso ha rematado echando en cara a Vox que solo tengan un discurso a la contra "sin propuestas en positivo".