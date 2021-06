En el vídeo “Los 8 de Rafa”, que puede verse en la plataforma #MejorConectados de Telefónica, descubrimos las personas más importantes que forman parte de la red humana del tenista. Son su tío y entrenador, Toni Nadal; su mánager, Carlos Costa; su actual entrenador y amigo Carlos Moyá; su médico, Ángel Cotorro; su otro entrenador, Francis Roig; su jefe de prensa, Benito Pérez Barbadillo; su fisioterapeuta, Rafa Maymó; y por supuesto, sus padres.

A todos ellos dedica Nadal palabras de agradecimiento, pues “si no hubiera tenido a las personas que me han guiado por el camino adecuado, quizá no hubiera tenido ese espíritu de constancia, de superación”, reconoce el tenista. Sin su apoyo, “nada de esto hubiera sido posible”, insiste.