El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha firmado este viernes la anexión de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Previamente, esta madrugada, Putin ha reconocido la independencia de Jersón y Zaporiyia, ambas situadas en el sur de Ucrania. La independencia del Donbás fue reconocida dos días antes de lanzar la "operación militar especial" en Ucrania.

A la solemne ceremonia, en el salón de San Jorge del Kremlin, han asistido parlamentarios rusos y también los jefes prorrusos de los territorios separatistas, donde entre el 27 y 27 se celebraron referendos para anexionarse a Rusia condenados por Kiev y Occidente como "farsas" democráticas. Los resultados de las consultas divulgados por la Comisión Electoral de Rusia, con los recuentos ya culminados en la mayoría de los casos, arrojan un apoyo aplastante a la adhesión, con cifras que oscilan entre el 96,75% y el 98,7% a favor del 'sí'.

"Este es el deseo de millones de ciudadanos y es su derecho", ha manifestado Putin durante un discurso. "Su deseo no se va a discutir, Rusia no les va a traicionar", ha añadido antes de avisar a Occidente y Ucrania de que Rusia no dudará en defender a estos ciudadanos.

Condenas

El gesto de Moscú ha sido criticado duramente por el secretario general de la ONU, António Guterres, que lo ha calificado como una "peligrosa escalada" que compromete las perspectivas de paz. En un discurso el jueves por la noche, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dirigió a los ciudadanos rusos: "Todavía se puede parar. Pero para pararlo tenemos que parar a la persona en Rusia que quiere la guerra más que la vida. Vuestras vidas, ciudadanos de Rusia".

Este mismo viernes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha insistido que los ataques contra cualquiera de las partes de Ucrania que Rusia se ha anexionado serán consideradas una agresión contra Rusia y añadió que su Ejército seguirá luchando para tomar la totalidad de la región del Donbás (en la actualidad, controla casi todo Lugansk y el 60% de Donetsk).

La semana pasada, Putin dijo que estaba dispuesto a usar armas nucleares para defender la "integridad territorial" de Rusia