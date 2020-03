La gran tractorada amenaza con colapsar el centro de Zaragoza

Los sindicatos esperan que la tractorada que discurrirá hoy por el centro de Zaragoza sea una cita «histórica» como nunca se ha visto en Aragón. Se esperan más de un millar de vehículos agrícolas que entrarán en la ciudad por seis zonas distintas. La concentración previa, a las 8.30 horas, antes de la marcha por el centro, será en el recinto sur de la Expo. El secretario general de UPA en la comunidad, José Manuel Roche, consideró que la oportunidad es idónea para que toda la ciudadanía conozca las reivindicaciones del sector primario.

Ante la previsible avalancha, desde la Delegación del Gobierno y el área de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza han puesto en marcha un dispositivo conjunto ante el que se recomienda «evitar a toda la ciudadanía el uso del vehículo privado» por el entorno de la marcha. Además, la red de autobuses urbanos y el tranvía se verán afectados conforme avance la movilización. Eso supondrá establecer durante la mañana desvíos parciales que se irán anunciando, además de retrasos en las diferentes líneas.

Los sindicatos agrarios (ARAGA, ASAJA, UAGA, UPA), así como la federación de cooperativas agroalimentarias de la comunidad han mantenido varias reuniones con la Guardia Civil y la Policía Nacional para avisar sobre los desplazamientos, pues algunos tractores del Matarraña o la Jacetanía iniciaron su viaje a Zaragoza en la tarde de ayer. «Nunca antes se había visto una preocupación como la actual por el futuro del sector», incidió Roche.

150 KILÓMETROS

Algunos tractores tienen previsto realizar desplazamientos de más de 150 kilómetros, algo que supone una inversión de unos 100 euros en gasoil que cada particular tendrá que afrontar de su propio bolsillo. Además, se han fletado algunos autobuses para participar en la manifestación que saldrá a las 10.00 horas desde la sede del Gobierno de Aragón pasando por el paseo Independencia, la sede de la Consejería de Agricultura y la Delegación del Gobierno en la comunidad. «La marcha se espera pacífica y ordenada, pues no es una respuesta a las políticas actuales, si no a los problemas agrarios de los últimos 30 años», aseguran. El lema será el ¿Quién te dará de comer mañana?

La delegada, Pilar Alegría, pidió que a pesar de las columnas de tractores «se pueda vivir la manifestación con absoluta normalidad». Y recordó que el ministro de Agricultura, Luis Planas, va a reunirse «de nuevo» con las organizaciones agrarias, como ya lo hizo en Aragón hace dos semanas, con motivo de la celebración en Zaragoza de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Alegría destacó que la volundad de diálogo es total.

Con la movilización el paseo Independencia permanecerá lleno de tractores desde la mañana hasta las 15.00 horas, cuando está previsto que terminen las movilizaciones. La marcha estará amenizada con música y diferentes lemas.